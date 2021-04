Verträge zwischen der Stadtverwaltung und Stadtratsmitgliedern müssen offengelegt werden. Im vergangenen Jahr gab es da lediglich eine Geschäftsverbindung zwischen den Zweibrücker Stadtwerken und der Firma Grim OHG, die Stadtratsmitglied und Metzgermeister Heinrich Grim gehört. Grim betreibt die Cafeteria im Hallenbad und dem Saunabereich und hat dafür 2020 eine Pacht von 8509 Euro bezahlt.

Die Stadtverwaltung muss nach der Gemeindeordnung über Verträge informieren, die sie mit Rats- und Ausschussmitgliedern geschlossen hat. Das gilt auch für Verträge zwischen städtischen Töchtern, an denen die Stadt mit mindestens 50 Prozent beteiligt ist, und Parlamentariern. Stadtwerke-Geschäftsführer Werner Brennemann wollte am Freitag mit Verweis auf den Datenschutz keine Angaben zur Laufzeit des Pachtvertrags und einem eventuellen Entgegenkommen bei der Pachthöhe in Pandemiezeiten machen.

Metzgermeister Heinrich Grim zeigte sich da auf Anfrage offener. Seit 2013 betreibt er das größere Bistro im Hallenbad und das kleinere im Saunabereich. Der Vertrag habe noch eine Laufzeit bis Ende Juni dieses Jahres. Neben den Badegästen zählten über Mittag auch Schüler des benachbarten Gymnasiums zu seinen Kunden – allerdings nicht mehr seit der pandemiebedingten Schließung des Hallenbades. Die zwischenzeitliche Öffnung für zwei Wochen im Oktober empfand Grim als gruselig: „Das Öffnungskonzept war super, aber die Leute, die kamen, waren beim Verzehr sehr verhalten und eigentlich nur zum Schwimmen da.“

Für die Zeit der Schließung habe er 2020 keine Pacht zahlen müssen. „Die angegebenen 8500 Euro sind die Pacht für die Zeit, in der geöffnet war“, so Grim.