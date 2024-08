Die DRK-Postagentur im Bahnhof tritt in die Fußstapfen der Postbank, die bald schließt. Profitieren sollen nicht nur die Kunden, sondern auch das Personal eines anderen Geschäfts, das zumacht.

Weil die Postbankfiliale in der Rosengartenstraße zum 30. September dicht gemacht wird, müssen sich die Zweibrücker im Herbst zum Erledigen ihrer Brief- und Paketdienstleistungen neu orientieren. Die Deutsche Post hat zwei Unternehmen in der Innenstadt beauftragt, als Vertragspartner den Kundenservice fortzuführen. So wird das Fachgeschäft Tabak Bayer in der Mühlstraße 1 zurzeit mit der nötigen Technik ausgestattet, um bereits ab dem 17. September als vollwertige Postagentur loslegen zu können. Kunden können hier künftig alles Postalische erledigen lassen – mit Ausnahme von Bankgeschäften.

Noch stehen die Postschließfächer in der Rosengartenstraße. Foto: Gerhard Müller

Zweiter Vertragspartner im Stadtgebiet ist das Rote Kreuz, das im Hauptbahnhofsgebäude schon seit Herbst 2020 sein Geschäft „Postzug“ unterhält. „Seit wir hier aufgemacht haben, werden im ,Postzug’ alle Dienstleistungen vorgehalten, die die Post so anbietet – ebenfalls alles außer Bankgeschäften“, sagt Hans Prager, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Südwestpfalz. Bereits einige Tage vor dem 30. September, an dem die Postbankfiliale Rosengartenstraße geschlossen wird, soll sich die DRK-Postagentur im Bahnhof für das erwartete Mehr an Kundenaufkommen herausgeputzt haben. „Zum Beispiel wird die Post bis dahin hier bei uns ihre Schließfächer-Anlage installieren“, kündigt Prager diese Neuerung für jenen Bereich der Bahnhofshalle an, in dem sich derzeit noch der Kartenschalter der VRN-Mobilitätszentrale befindet. „Für diese Verkaufsstelle gibt es kaum noch Nachfrage“, verweist Prager neben der zunehmenden Verbreitung des Deutschlandtickets auch auf die Fahrkartenautomaten am Bahnsteig.

Capito-Mitarbeiter werden übernommen

Wie in vielen Poststellen üblich, wird die Kundschaft auch bei der Rotkreuz-Agentur im Zweibrücker Hauptbahnhof bald Zubehör wie Briefumschläge, Schreibwaren oder Klebeband erstehen können. „Und kopieren kann man bei uns in Zukunft auch“, kündigt der Rotkreuz-Geschäftsführer an. Die Öffnungszeiten im „Postzug“ werden ausgeweitet: Ab September herrscht dort montags bis freitags durchgehend von 8.30 bis 18 Uhr Betrieb sowie samstags bis 13 Uhr. Die bisherige Praxis, dass im „Postzug“ an Mittwochvormittagen geschlossen ist, gehört dann der Vergangenheit an.

Weil es vom Herbst an mehr Aufgaben zu erfüllen gibt, muss das DRK beim Personal aufstocken. „Es hat sich ja so ergeben, dass ebenfalls am 30. September der Capito-Schreibwarenladen am Hallplatz zugemacht wird“, berichtet Prager. Frühzeitig habe man mit der Capito-Trägergesellschaft Heinrich-Kimmle-Stiftung Gespräche über eine Übernahme der dort betroffenen Mitarbeiter aufgenommen. „Alle drei Beschäftigten aus dem Capito-Shop hätten auch bei der Kimmle-Stiftung eine andere Anstellung finden können“, stellt Hans Prager klar. „Wir sind aber überein gekommen, dass das DRK sie übernimmt.“ So finde einer der drei Capito-Männer seinen neuen Arbeitsplatz direkt bei der Postagentur im Hauptbahnhof. Sein Kollege werde täglich von 8 bis 16 Uhr die Telefonzentrale des Rotkreuz-Kreisverbandes Südwestpfalz besetzen und dort alle eingehenden Anrufe bearbeiten. Und Florian Kircher, noch amtierender Filialleiter im Capito-Shop, wird künftig Geschäftskunden im Namen des DRK mit Büro- und Schreibmaterial beliefern. „Diese Artikel beziehen wir vom selben Großhändler, der bislang den Capito-Shop mit Material versorgt hat“, erläutert Prager.

Der Zweibrücker Hauptbahnhof ist ein Bauwerk mit Geschichte. Foto: Gerhard Müller

Zudem wird Florian Kircher den Online-Versandhandel für Bürozubehör, der derzeit noch von Capito betrieben wird, in Zukunft für das DRK von dessen Geschäftsstelle in der 22er-Straße aus leiten. „Der Online-Versand läuft im Moment noch unter capito-zw.de“, sagt Kircher zur RHEINPFALZ: „In Zukunft findet man das Angebot über die Webseite drk-office.de, die im Moment aber noch nicht freigeschaltet ist.“