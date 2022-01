24 Jahre lang hat Georg Altherr die Redaktion der „Zweibrücker Rundschau“ geleitet. Jetzt wird er Korrespondent. Thomas Büffel ist neuer Chef der Lokalredaktion.

Das hat Seltenheitswert: Fast ein Vierteljahrhundert hat Georg Altherr unsere Lokalredaktion in Zweibrücken geleitet. Altherr, 1964 geboren und in Breitenbach im südlichen Landkreis Kusel aufgewachsen, ist schon in jungen Jahren in eine Leitungsfunktion in unserer Redaktion gekommen. Er war erst 29 Jahre, als er zum stellvertretenden Chef unserer Lokalredaktion in Pirmasens berufen wurde. Zuvor hat er überaus erfolgreich in Mainz Publizistik studiert, vielfältige Praktika bei Presse, Rundfunk und Fernsehen absolviert. 1990 begann er die Ausbildung zum Redakteur in unserem Verlag. Ende 1991 wurde er Redakteur in Zweibrücken. Dann folgten Pirmasens und zum 1. Januar 1998 der Ruf nach Zweibrücken auf den Chefstuhl.

Georg Altherr ist ein politischer Journalist. Sein Weg hätte ihn auch in unser Politikressort führen können. Aber dann ist der Lokaljournalismus zum Herzstück seines Berufes geworden. Kommunalpolitik zu beobachten und zu kommentieren, ist seine Leidenschaft. Weil Kommunalpolitik mit allem zu tun hat – ob nun Wirtschaft, Infrastruktur, Bildung, Heimatgeschichte oder Kultur – ist Georg Altherr auch in all diesen Feldern zum sachkundigen Redakteur gereift. Worüber die Leute reden, das gehört in die Zeitung – nicht ungefiltert, sondern journalistisch und attraktiv aufbereitet. Das ist Georg Altherrs Credo. In seiner Wochenend-Kolumne scheute er sich nicht, heiße Eisen anzupacken und entschiedene Meinungsangebote zu machen. So hat er immer für Gesprächsstoff gesorgt.

Georg Altherr ist es gelungen, die „Zweibrücker Rundschau“ schnell zu einer der modernsten unter den 13 Lokalausgaben der RHEINPFALZ zu machen. Für viele in der Redaktion wurden Altherr und „seine“ Ausgabe zum Vorbild. Und er brachte sich in den Konferenzen der Lokalchefs- und Ressortleiter sowie in unseren Reform-AGs immer mit starker Stimme ein.

Und dennoch: Nach 30 Jahren im Lokaljournalismus und 24 Jahren als Redaktionsleiter in Zweibrücken ist die Zeit für einen Wechsel da, und Georg Altherrs Lust dafür ist groß. Seit dem Neujahrstag ist er unser Korrespondent im Saarland und für die Wirtschaft in der Westpfalz. Er ist es nicht als Mitglied der Lokalredaktion Zweibrücken, wo diese Aufgabe viele Jahre mit großem Engagement und sehr gekonnt Claus-Peter Schmidt wahrgenommen hat. Ihm danke ich sehr herzlich dafür. Er wird sich nun ganz auf die Berichterstattung über die Stadt Zweibrücken konzentrieren.

Die Saarland-Berichterstattung in der RHEINPFALZ und in unseren digitalen Produkten werten wir deutlich auf. Sie kommt jetzt von einer eigenständigen Korrespondentenstelle, so wie wir eine in Mainz und zwei in Berlin haben. Für Georg Altherr verwirklicht sich also eines seiner früheren Ziele: politischer Journalist zu sein. Als Pfälzer, der mit seiner Familie in Breitenbach wohnt, das Saarland vor der Türe hat, und mit seiner umfassenden journalistischen Erfahrung ist Georg Altherr die ideale Besetzung für diese neue Stelle in der RHEINPFALZ-Redaktion.

Georg Altherrs Vorgänger Christian Schweppenhäuser hat Altherr gefördert. Georg Altherr hat Thomas Büffel gefördert. Geradezu folgerichtig ist es also, dass letzterer nun zum 1. Januar die Nachfolge von Georg Altherr in der Leitung der Lokalredaktion angetreten hat. Die RHEINPFALZ-Leserschaft in Zweibrücken und im Südwestpfalz-Kreis kennt Thomas Büffel. Denn seit dem Jahr 2000 ist er „Landkreis-Redakteur“ in unserer Zweibrücker Redaktion. Zuvor hat auch er bei uns volontiert. Er ist 52 Jahre alt und kommt aus Reifenberg. Studiert hat er Amerikanistik, englische Literatur und deutsche Sprachwissenschaft in Saarbrücken, Columbia/Missouri und Helsinki. Wie heimatverbunden er ist, zeigt sich unter anderem darin, dass er 1997 den Förderpreis für Nachwuchsautoren beim Bockenheimer Mundartwettstreit gewonnen hat.

Kulturberichterstattung war ein Faible von Thomas Büffel. Dann aber ist er in der Kreisberichterstattung seiner Heimat aufgegangen – ohne den Blick für kulturelle Themen zu verlieren. Seine Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion wie auch die freien Mitarbeiter schätzen Thomas Büffels Organisationsvermögen, seine effiziente Arbeitsweise, seine Blattmacher-Qualitäten. Und was seine Texte angeht, ob nun Nachricht, Hintergrund oder Kommentar, ist die Schule Georg Altherrs klar erkennbar. Thomas Büffel hat den Digitaljournalismus in der Lokalredaktion maßgeblich vorangetrieben. Darin ist er ein Vorbild für unsere anderen Redaktionen geworden.

Die Chefredaktion dankt Georg Altherr für seine herausragende Arbeit in der Leitung der Lokalredaktion und wünscht ihm gutes Gelingen als Saarland-Korrespondent. Thomas Büffel wünschen wir viel Erfolg und eine glückliche Hand für seine neue, verantwortungsvolle Aufgabe.