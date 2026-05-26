Die Wsf Zweibrücken zeigten bei den süddeutschen Meisterschaften gute Leistungen. Es hätten mehr als vier Titel sein können. Dem steht ein taktischer Verzicht entgegen.

„Wir haben im Vorfeld an Intensität nichts rausgenommen. Michael ist in Stuttgart so ziemlich voll aus dem Training raus geschwommen“, sagte Trainer Thomas Schappe von den Wassersportfreunden (Wsf) Zweibrücken mit Blick auf die Leistungen seines Schützlings Michael Raje. Der 20-jährige Mittelbacher, dessen Freiwilliges Soziales Jahr an der Niederauerbacher Hilgardschule sich langsam dem Ende zuneigt und der an der Uni Saarbrücken danach Grundschulpädagogik (Schwerpunkt: Sport) studieren will, schaffte es bei seinen Einzelstarts im Sportbad Neckarpark über 50 Meter Rücken (Vorlauf: 27,14 Sekunden), 100 Meter Freistil (Vorlauf: 50,10 sec) und 50 Meter Freistil (Vorlauf: 22,61 sec) dreimal ins Finale.

Über die Rückendistanz schlug er im Finallauf dann nach 27,03 Sekunden als Dritter an und sicherte sich die Bronzemedaille. „Das waren im Vorlauf und im Finale zweimal Bestzeiten. Rücken schwimmt er ja eigentlich ganz selten, hat das hier nur gemacht, um mal auf andere Gedanken zu kommen“, sagt Wsf-Coach Schappe dazu schmunzelnd.

Raje verzichtet auf zwei Einzel-Finals

Überrascht haben ihn auch die anderen Zeiten Rajes auf der langen 50-Meter-Bahn. Zugunsten der Teilnahmen an einigen Staffeln mit der SSG Saar Max Ritter hatte er auf seine beiden Einzelfinals auf den Freistilstrecken verzichtet. Mit Erfolg: Mit den Saarteams gewann er gleich drei Staffeltitel in der offenen Wertung. „Seine 52,77 Sekunden auf der Schmetterlingsstrecke über die 4x100 Meter Lagen waren sehr gut, haben mich schon überrascht“, sagte Schappe zu Rajes Zeit in der Staffel, in der vorher Carl Morris Magold Rücken, Erik Isakov Brust und nach Raje Lukas Fritzke Kraul geschwommen war.

Dazu kamen noch die Titel über 4x100 Meter Freistil Mixed mit Jolina Schmolt, Lieselotte Eiden, und Magold in 3:41,57 Minuten. „Die 49,35 Sekunden waren die zweitbeste Zeit, die er je in einer Kraulstaffel geschwommen ist“, urteilte Schappe zufrieden. Hier war außerdem eine „reine“ Wsf-Staffel mit Leo Ilias Baumann, Amélie Gieser, Lina Estelle Pfeifer und Nico Braun auf Platz 18 der offenen Wertung gelandet (4:05,59 min). Zusammen mit Lucca Pomsel, Magold und Fritzke schlug Raje als Schlussschwimmer auch noch über 4x100 Meter Freistil nach 3:25,74 Minuten am schnellsten an.

Baumanns Unfall und Pfeifers Abitur

Für Leo Baumann, der seit Anfang des Jahres nicht mehr so häufig Saarbrücken, sondern in Zweibrücken bei Thomas Schappe trainiert, war die Zeit vor den süddeutschen Meisterschaften nicht leicht. Eine Verletzung bei einem Verkehrsunfall hatte ihn ausgebremst, er konnte nicht so gut trainieren wie sonst. „Jetzt geht’s aber wieder normal im Training, die Tendenz in Stuttgart war gut“, sagte Schappe. Der 18-jährige Schüler des Saarbrücker Rotenbühl-Gymnasiums erreichte im Jahrgang 2008 über 50 Meter Rücken, 50 Meter und 100 Meter Freistil jeweils den dritten Platz. Noch besser lief es für Baumann über 400 Meter Freistil, hier freute er sich über die Goldmedaille und den Titel süddeutscher Jahrgangsmeister (4:06,60 min). Im Finale über 100 Meter Freistil schlug er zudem als Fünfter (53,50 sec) an. Ebenso wie für seine Wsf-Teamkollegin Leonie Gieser stehen für ihn vom 9. bis 13. Juni noch die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin an.

Wsf-Schwimmerin Lina Estella Pfeifer aus dem saarländischen Lautzkirchen gewann über 50 Meter Freistil nach 28,77 Sekunden im Jahrgang 2008 die Silbermedaille. Darüber freute sich Schappe besonders. „Denn sie hat im Mai ihr Abitur geschrieben, auch diese Woche noch eine Klausur und konnte daher gar nicht so viel trainieren“, verdeutlichte er.

Für manche ist die Saison nun beendet

Lukas Fritzke, der bald vor dem Abflug in die USA zu seinem College-Stipendium steht, kam in der offenen Wertung über 100 Meter Schmetterling auf Platz sieben (58,24 sec). Auch er stand vor allem in der Staffel seinen Mann, holte mit Raje ebenso Gold über 400 Meter Lagen wie über 400 Meter Freistil Mixed.

Wsf-Trainer Thomas Schappe war mit seinem neunköpfigen Team zufrieden. Vier Titel, eine Silbermedaille, viermal Bronze, fünf Bestzeiten und fünf Finaltickets waren eine gute Ausbeute. Während für manche die Saison nun beendet ist, haben andere noch Einsätze: Michael Raje möglicherweise Anfang Juli in Eindhoven für den Deutschen Schwimm-Verband, Leo Baumann und Leonie Gieser bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften.