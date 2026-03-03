Ein 16-köpfiges Team der Wassersportfreunde Zweibrücken hat bei einem internationalen Schwimmfest in Darmstadt teilgenommen. Mit großem Erfolg.

Die Bilanz bei insgesamt 54 Starts: 30 persönliche Bestzeiten, 13 Goldmedaillen, zwölf Silbermedaillen, zwei Bronzemedaillen und 24 Top Ten-Platzierungen.

Vier Starts, vier Podestplätze

Lina Estella Pfeifer (Jahrgang 2008) zeigte bei ihren vier Starts hervorragende Leistungen. Sie erreichte drei persönliche Bestzeiten und stand vier Mal auf dem Podest. Über die 100 Meter Freistil belegte sie in einer Zeit von 1:02,59 Minuten den dritten Platz. Über 50 Meter Brust schlug sie nach 38,60 Sekunden an und schaffte es nach ganz oben auf das Podest, gleiches gelang ihr über die 100 Meter Rücken. Hier schlug sie nach 1:18,97 Minuten an und durfte sich ebenfalls mit der Goldmedaille belohnen. Zum Abschluss erreichte sie noch einen zweiten Platz in 32,57 Sekunden.

Erstmals unter drei Minuten

Leonie Gieser konnte sich bei ihren zwei Starts mit zwei Silbermedaillen über 50 und 100 Meter Brust belohnen. Emil Lang (2011) startete in Darmstadt zum ersten Mal bei den älteren Jahrgängen und erreichte bei seinen vier Starts drei persönliche Bestzeiten. Finn Moser konnte seine Bestzeit über 200 Meter Freistil um zehn Sekunden verbessern und schaffte es zum ersten Mal, diese Strecke unter drei Minuten zu schwimmen (2:57,06).

Weitere Medaillen sichern konnten sich: Magdalena Koch (Silber über 100 Meter Freistil und 50 Meter Rücken), Julian Brill (Silber über 200 Meter Brust), Lenny Moser (Bronze über 50 Meter Rücken) Amélie Gieser (Gold über 400 Meter Freistil), Anja Braun (Gold über 50 und 100 Meter Rücken und 50 Meter Schmetterling sowie Silber über 100 und 200 Meter Freistil), Leo Ilias Baumann (Gold über 100 und 800 Meter Freistil, 50 Meter Schmetterling, 50 Meter Rücken sowie Silber über 50 Meter Brust und 50 Meter Freistil), Michael Raje (Gold über 100 Meter Freistil, 50 Meter Brust und 200 Meter Lagen) und der in Zweibrücken trainierende Samyar Abdoli (Silber über 50 und 200 Meter Freistil).