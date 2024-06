Die Kirrberger Straße muss im Bereich der Unteren Allee, wo vor rund einer Woche in Höhe der Bäckerei ein Wasserrohrbruch passiert ist, weiterhin auf beiden Spuren gesperrt bleiben. Das teilt die Homburger Pressestelle mit. Grund ist die Erneuerung der Leitung. Betroffen ist die Kirrberger Straße in Höhe der Hausnummern 2 bis 10. Erst am 19. Juli werde die Straße voraussichtlich freigegeben. Eine Umleitungsbeschilderung ist laut Pressestelle eingerichtet.