Mehrere Baustellen sorgen in den kommenden Wochen im Stadtgebiet für Verkehrsbehinderungen. Laut Mitteilung der Stadt werden in Mörsbach Im Hanfgarten – zwischen In der Gasse und Schweizer Ring – bis 28. August Wasser- und Stromleitungen verlegt. Die Straße ist so lange halbseitig gesperrt. Im Rimschweiler Forstberg sowie der Friesenstraße werden ebenfalls neue Leitungen im Boden verlegt. Bis 7. August ist der Forstberg deshalb halbseitig dicht.