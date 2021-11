Ein Zweibrücker Vierpersonen-Haushalt muss nächstes Jahr etwa 300 Euro mehr zahlen für Wasser und Gas. Die Stadtwerke erhöhen ihre Preise. Stadtwerke-Chef Werner Brennemann hat aber auch eine gute Nachricht.

„Der Strompreis bleibt gleich. Das ist die freudige Nachricht“, sagte Stadtwerke-Chef Werner Brennemann in der Pressekonferenz am Freitagvormittag. Der Strom kostet pro Kilowattstunde rund 26 Cent. Wasser wird ab kommenden Jahr jedoch teurer. Ein Vierpersonen-Haushalt, der etwa 180.000 Liter Wasser im Jahr verbraucht, zahlt dann etwa 30 Euro mehr im Jahr.

Der Grundpreis für einen Standardzähler erhöht sich um zwölf Euro auf 72 Euro netto pro Jahr. Der Arbeitspreis – also der Kubikmeter Wasser - erhöht sich um zehn Cent, kostet ab 2022 1,80 Euro netto. Dazu kommt die Mehrwertsteuer von sieben Prozent. Grund für die Kostensteigerung ist laut Brennemann, dass die Unterhaltung der Wasserversorgung teurer wird, die Stadtwerke jedoch nicht mehr Wasser an ihre Kunden verkaufen. Im Gegenteil: Laut Brennemann verbrauchen Waschmaschinen, Spülmaschinen und Co. immer weniger Wasser. Das heißt: Die Kosten für die Wasserleitungen und das ganze Drumherum steigen, aber die Stadtwerke verkaufen weniger Wasser.

„Schon ein gewisser Preis“

Auch das Gas wird teurer: Durchschnittlich 275 Euro mehr müssen Vierpersonen-Haushalte ab nächstem Jahr zahlen. Im Detail kostet die Kilowattstunde ab 2022 5,88 Cent netto, das ist eine Erhöhung um 1,1 Cent. Der Grundpreis beim Gas bleibt gleich. „Wir wissen, dass das schon ein gewisser Preis ist, aber wir sind hier dennoch der günstigste Anbieter“, kommentiert Brennemann. Die Preissteigerung beim Gas sei auf die steigenden Gas- und Heizöl-Preise sowie auf die CO 2 -Steuer zurückzuführen.

Kommendes Jahr soll vorm Kino eine weitere Schnelllade-Station für Elektro-Autos aufgestellt werden. Sie soll eine Kapazität von 300 Kilowattstunden haben, das heißt, dass sogar zwei Elektroautos gleichzeitig an einer Säule schnell aufladen können. Die bisherige Säule gegenüber dem Kino soll ebenfalls auf diesen Standard ausgebaut werden. Außerdem kommt eine neue Ladesäule ans Rosengarten-Hotel, jedoch ohne Schnelllade-Möglichkeit.

„Boom der Elektroautos“

Brennemann: „Schnellladesäulen rechnen sich nur an Autobahnen.“ Dort komme es öfters vor, dass Pendler abfahren, um kurz ihr Fahrzeug mit Strom nachzutanken. Im Stadtgebiet, etwa vorm Schwimmbad und auf dem Parkplatz am Schloss, laden die Fahrer ihre Autos auf, während sie beispielsweise einkaufen gehen. Aber: Brennemann bemerkt laut eigenen Aussagen den Boom der Elektroautos. Im vergangenen Jahr hatten die Stadtwerke an den Säulen rund 2500 Kilowattstunden Strom verkauft. Nun hat sich dieser Wert bis Ende Oktober dieses Jahres bereits verzehnfacht. Es seien vorrangig teure und hochklassige Autos, die an den Ladesäulen stehen, fügt Brennemann hinzu.

Weil sich auch immer mehr Privatleute eine E-Auto-Ladestation ans Eigenheim bauen lassen, planen die Stadtwerke, die Stromversorgung hierfür ausreichend auszubauen – das betrifft etwa die Trafoleistungen. In den Neubaugebieten sei es kein Problem, wenn jedes Haus eine Ladesäule hat, würden aber beispielsweise im Beckerswäldchen alle Haushalte gleichzeitig ein E-Auto aufladen, wird es mit der Stromversorgung dort eng. „Das wird aber die Zukunft sein“, kommentiert Brennemann abschließend.