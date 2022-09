Die Wasgau AG hat angekündigt, den Markt in Winzeln zu schließen. Vor Ort regt sich Widerstand. Zumindest für die Bäckerei besteht jedoch noch ein Fünkchen Hoffnung.

Die insolvente Pirmasenser WHG-Rahn wird von einem anderen Unternehmen übernommen. Zwei Interessenten gibt es schon.

Ehemalige Busfahrer der Bahntochter DB Bus kritisieren den neuen Linienbetreiber im Zweibrücker Umland RBZ, vor allem wegen des veralteten Fuhrparks. Ganz unrecht haben sie nicht, doch RBZ wehrt sich.

Das Forstamt Westrich will im Hengstwald, dem Waldstück zwischen Mittelbach und Wattweiler, auf einer Fläche von rund 35 Fußballfeldern Bäume fällen. Das Amt wirbt um Verständnis, denn die Maßnahme sei nötig.

Beim Historischen Flugplatzrennen in Zweibrücken gehen am Wochenende Rennautos und Motorräder an den Start – vom Formelwagen bis zum Oldtimer.

Seit März 2020 arbeiten Norbert Ernst und Albert Wolf fast täglich an einem Modell des ehemaligen Militärlagers im Schöntal. Das Diorama im Maßstab 1:160 ist nun fertig und steht für Besichtigungen an historischem Ort im alten Lokschuppen bereit.

Ein 26-jähriger Erzieher ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt worden. Die Opfer waren zwischen sechs und zehn Jahre alt.

Die Zweibrücker Ausstellungsmesse (ZAM) ist zurück. Jugendliche packten am Dienstag in der Festhalle die Gelegenheit beim Schopf, um mit Firmen ins Gespräch zu kommen.

Noch bis Anfang November wird an der Grundschule in Rieschweiler-Mühlbach gearbeitet. Derzeit erinnert das Gebäude entfernt an ein Kunstwerk.