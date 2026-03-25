Ein Pirmasenser muss acht Jahre in Haft. Er hat mehrere Kinder sexuell missbraucht. Das Gericht geht davon aus, dass das nicht immer gegen den Willen der Opfer geschah.

290 Inhaftierte in der JVA Zweibrücken dürfen den Oberbürgermeister wählen. Urnengang ist nicht möglich. Wie die Wahl im Knast abläuft und wie groß das Interesse daran ist.

Der 24-Stunden-Supermarkt in Pirmasens ist für die Wasgau AG trotz Diebstahlproblemen ein Erfolgsmodell. Das erste eigene Restaurant in Hauenstein steht dagegen vor dem Aus.

War die Angeklagte wirklich nur die Haushaltshilfe des Geschädigten? Wie ein Prozess vor dem Pirmasenser Amtsgericht für mehr Fragen als Antworten sorgte.

Es ist der 18. Mai 2025. Kurz vor Waldfischbach-Burgalben schleudert ein Auto und kollidiert mit einem Motorrad. Jetzt ist der Autofahrer verurteilt worden.

Die Interessengemeinschaft Schiffsmodellbau Pirmasens macht regelmäßig Ausstellungen und Modellbootfahren auf dem Eisweiher. Im Mai stehen ihre Modelle wieder im Mittelpunkt.

Patricia Krebs eröffnet am Freitag ihr neues Geschäft „Patty’s“ in Dahn. Vom Standort in der Pirmasenser Straße verspricht sie sich mehr Zulauf.

1965 begann es mit Musik, 1970 kam der Vertrag. Jetzt folgt der Neustart: Hauenstein und Chauffailles planen die Renaissance ihrer Partnerschaft.

Uschi Heusel malt Ratten, nette Ratten, humorvolle Ratten, weibliche mit rotem Lippenstiftmund – nach bekannten Gemälden. Im Interview spricht sie über ihre Motivation und Ratte Ludwig.

Die erste Auflage des Begegnungsfests in Lambsborn war ein voller Erfolg – dank des Einsatzes vieler Ehrenamtler. Im Dorfgemeinschaftshaus gab es keine freien Plätze.