Keine Einwände erhebt die Stadt Zweibrücken gegen das Vorhaben der Firma Globus, ihren Baumarkt am Homburger Forum in ähnlicher Weise zu vergrößern, wie sie dies auch schon an ihrem Baumarkt-Standort in Zweibrücken getan hat. In Homburg soll die Verkaufsfläche von 13.500 auf 18.600 Quadratmeter erweitert werden. Man beabsichtige nicht, den Anteil an innenstadtrelevanten Randsortimenten zu erhöhen, der im Markt 1500 Quadratmeter beträgt. Außerdem soll der Homburger Globus-Baumarkt unter anderem durch eine neue Zu- und Ausfahrt für den Verkehr erschlossen werden. Die Stadt Zweibrücken wurde von Homburg nach ihrer Meinung zum Umbauvorhaben gefragt. Einstimmig erteilte der Bauausschuss am Mittwochabend sein Einvernehmen. Denn für Zweibrücken und seinen Einzelhandel werden durch die Homburger Baumarkt-Erweiterung keine negativen Auswirkungen erwartet. „In alter nachbarschaftlicher Verbundenheit freue mich sehr für die Stadt Homburg, dass sie ein expandierendes Unternehmen auf ihrem Gebiet erweitern kann“, kommentierte Oberbürgermeister Marold Wosnitza: „Es wäre schön, wenn andere Städte auch Zweibrücken Erweiterungen ermöglichen würden.“