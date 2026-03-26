Seit mehr als vier Jahrzehnten dreht sich beim Zweibrücker Kampfsportler Hansjörg Lambrix alles um Karate, jetzt geht er noch mal einen neuen Weg – ganz ohne Regeln.

Der 59-jährige Hansjörg Lambrix hat sich über die Jahre im Karate sowohl im Leicht- als auch im Vollkontakt-Wettkampf bewährt, seit rund 25 Jahren ergänzt Kickboxen sein Repertoire. In der Vollkontakt-Variante sind Schläge und Tritte mit voller Körperkraft zwar erlaubt, doch klare Regeln setzen Grenzen: Nacken-, Tief- oder Rückentreffer sind ebenso verboten wie Kopfstöße oder Angriffe auf Hals und Nieren. Für Lambrix ist deshalb klar: Klassischer Kampfsport folgt festen Regularien und ist damit nur bedingt tauglich bei unvorhersehbaren Gefahrensituationen im Alltag.

Aus diesem Grund widmet er sich seit Kurzem einem vergleichsweise neuen und noch wenig bekannten Selbstverteidigungskonzept: dem „Ultimate Close Combat“ (UCC), auf Deutsch „Ultimativer Nahkampf“. Was ihn daran besonders fasziniert: Anders als im Wettkampfsport gibt es hier keine Punktesysteme und keine sportlichen Beschränkungen. Im Mittelpunkt steht ausschließlich die effektive Selbstverteidigung in realen Angriffssituationen, etwa auf der Straße.

Die einzige Regel beim UCC: Es gibt keine

„Die einzige Regel lautet: Es gibt keine“, beschreibt Lambrix den Ansatz. Zwar existieren auch andere praxistaugliche Selbstverteidigungssysteme, doch der „Ultimative Nahkampf“ greift zusätzlich Elemente aus dem historischen Schwertkampf auf: Eine Hand fungiert als imaginärer Schild zur Deckung, die andere gleichzeitig als imaginäres Schwert für einen offensiven Angriff. Insgesamt vereint das Konzept unterschiedliche Kampf- und Selbstverteidigungsansätze zu einem alltagstauglichen System. „Das steht im Gegensatz zu vielen traditionellen Stilen, die stark auf Formen wie Kata, feste Dojo-Abläufe oder den sportlichen Wettkampf ausgerichtet sind“, erklärt Lambrix.

Der „Ultimative Nahkampf“ verzichtet bewusst auf Techniken, die nur funktionieren, wenn der Trainingspartner kooperiert und keinen realistischen Widerstand leistet. Stattdessen werden vor allem Konfrontationen auf Nahdistanz trainiert, wie sie beispielsweise Türsteher erfahren. Reaktionen und Gegenwehr werden realitätsnah trainiert, damit Verteidigung intuitiv, reflexartig und unter Stress abrufbar bleibt. Auf Meisterkult, farbige Gürtelgrade oder formale Prüfungen wird dabei verzichtet. Entscheidend sei allein die Fähigkeit, sich effektiv zu verteidigen und kontinuierlich praxisnah zu trainieren.

Lambrix warnt vor falschen Vorstellungen

Für Hansjörg Lambrix ist der „Ultimative Nahkampf“ aber keine Neuerfindung des Rades. „Viele Elemente gab es schon vorher“, sagt er. Doch angesichts zunehmender Gewaltvorfälle im öffentlichen Raum halte er das Konzept für eine besonders praxisnahe und regelunabhängige Form der Selbstverteidigung, ausgerichtet auf realistische Bedingungen statt auf sportliche Abläufe.

Aber gerade bei Messerangriffen warnt der 59-Jährige vor falschen Vorstellungen. Der Versuch, einem Angreifer die Waffe zu entreißen, sei lebensgefährlich. „Das gelingt vielleicht Leinwandhelden wie dem gerade verstorbenen Chuck Norris, Jean-Claude van Damme oder Jason Statham, aber selten im echten Leben“, betont Lambrix. Seine klare Empfehlung: in diesem Fall Distanz schaffen und die Flucht ergreifen, sobald sich eine Möglichkeit bietet. Auch der international verbreitete Leitsatz „Run, Hide, Fight“ („Laufen, Verstecken, Kämpfen“), bekannt gemacht unter anderem durch das amerikanische Heimatschutzministerium, unterstreiche diese Haltung. Dies sei laut Lambrix kein Aufruf zur Konfrontation, sondern als Stufenplan zur Risikominimierung zu verstehen: zuerst fliehen, wenn möglich sich notfalls verstecken und nur im äußersten Fall mit allem zur Verfügung Stehenden verteidigen. Für Lambrix steht fest: „Selbstverteidigung auf der Straße beginnt nicht mit dem Kampf, sondern mit klarem Verstand, realistischer Einschätzung der Lage und der Bereitschaft, Gefahren – wenn möglich – aus dem Weg zu gehen.“

Einfache Techniken mit großem Wert auf Taktik

Auf das Training bezogen bedeute der Begriff „realistisch“, dass nicht nur theoretisch trainiert wird, sondern unter Realbedingungen und unter einem hohen Maß an Druck, was speziell auch Frauen auf echte Übergriffe vorbereiten soll. Lambrix: „Diese Art der Selbstverteidigung wurde entwickelt, um körperliche Unterlegenheit auszugleichen. Statt auf Muskelkraft oder athletische Überlegenheit zu setzen, stehen einfache, schnell erlernbare und unter Stress abrufbare Techniken im Mittelpunkt.“ Neben Schlag- und Hebeltechniken legt „Ultimativer Nahkampf“ großen Wert auf Taktik: Distanzkontrolle, Aufmerksamkeitsschulung, Prävention und Deeskalation sind feste Bestandteile des Trainings. Im Gegensatz zu vielen Selbstverteidigungssystemen, die auf ein schier endloses Arsenal an Techniken setzen, verfolgt „Ultimativer Nahkampf“ einen radikal klaren Ansatz: maximale Wirkung mit minimalem Repertoire.

Trainer Lambrix sagt: „Statt vieler Varianten stehen nur wenige, aber dafür hochwirksame Abwehr- und Kontertechniken im Zentrum: präzise ausgewählt, kompromisslos trainiert.“ Die werden mit außergewöhnlicher Intensität geschult, bis sie automatisiert abrufbar sind, selbst unter massivem Stress und realem Druck. Im Fokus stehen kompromisslose Schlag-, Stoß- und Wischtechniken. Letztere, um gegnerische Angriffe nicht starr zu blocken, sondern abzuleiten. Ebenso effektive Befreiungen aus Griffen und Umklammerungen sowie die konsequente Kontrolle von Distanz, Timing und Position. „Keine Spielerei, keine Show, sondern nur das, was im Ernstfall funktioniert.“

Keine halben Sachen beim UCC-Sparring

Und beim Sparring? „Keine halben Sachen“, verdeutlicht Lambrix. „Protektoren vom Scheitel bis zur Sohle sind Pflicht, denn hier wird nicht simuliert, sondern realitätsnah gekämpft! Hart, dynamisch und fordernd. Wer hier trainiert, lernt nicht nur Techniken, sondern entwickelt Durchsetzungsfähigkeit, Belastbarkeit und echte Handlungssicherheit.“