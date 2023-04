Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kaum gekaut und ausgespuckt, aber für lange Zeit in der Fußgängerzone und auf den öffentlichen Plätzen. Und manchmal klebrig an Schuhsohlen. Die Rede ist von Kaugummis, die die Innenstadt mit schwarzen Flecken übersäen, denen nur schwer beizukommen ist. Genauso wie den Verursachern, die man in flagranti erwischen müsste.

Herumliegende Kippen ergänzen das Bild. „Das Ordnungsamt setzt hier auf Ansprache entsprechender Personen und Hinweise auf Fehlverhalten und hofft natürlich auf nachhaltig