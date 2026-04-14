Wer zwischen 1946 und 1964 geboren ist, ist Mitglied der Boomer-Generation. Die feiert am Samstag im Erdgeschoss eine Party. Peter Rohr erklärt, was das Publikum erwartet.

Peter, die Boomerparty feiert demnächst die dritte Auflage. Wie kam es zu der Idee?

Die Idee dazu hatte ursprünglich unser Sänger Christian Stolle.

Das ist der Sänger von Stollwerk, der Band, die an dem Abend spielt.

Genau. Der hat noch viele junge Kinder und die haben den Begriff, wie soll ich sagen, immer etwas schelmisch benutzt. Boomer. Ich kannte das gar nicht.

Das bezieht sich, meines Wissens, auf die Babyboomer-Generation. Und ist auch nicht ganz so nett gemeint, glaub ich. Welcher Jahrgang bist Du?

Ich bin 1955 geboren.

Dann passt Du da genau rein.

Wie gesagt: Ich kannte das gar nicht. Und ich wusste auch nicht, dass das vielleicht etwas abschätzig gemeint sein kann. Meine Kinder benutzen das nicht.

Wie alt sind die?

38 und 40 Jahre alt. Die haben natürlich auch mal was gesagt, wenn ich erzählt habe, was wir so gemacht haben, als wir jung waren. „Papa, jetzt ist nicht früher“, hat es dann immer geheißen.

Und was habt ihr so gemacht?

Na ja, wir waren ab und zu in der Taverne, eine alte Kneipe neben dem Bleicherbach. Da musste man aber aufpassen, dass man nicht in den Bach geworfen wird (lacht). Wir waren auch viel auf Schulfesten unterwegs und haben uns gefreut, wenn in der Festhalle mal Musik nach unserem Geschmack lief.

Verstehe.

Auf jeden Fall wollten wir, weil Christians Kinder das immer so ein bisschen belächelt haben, zeigen, wie wir damals so gefeiert haben und auch welche Musik wir gehört haben. Also wurde die Idee geboren, eine Party zu feiern, wie wir das früher gemacht haben.

Mit Erfolg, offenbar. Es steht die dritte Auflage an.

Genau. Wir haben das vor zwei Jahren das erste Mal gemacht, da kamen dann nicht nur Alte, sondern auch so rund 25, 30 junge Leute, denen hat das auch ganz gut gefallen.

Was stand auf dem Programm?

Wir haben mit unserer Band Stollwerk gespielt. Wir haben ein ganz breitgefächertes Programm, wir spielen Sachen von Green Day, auch was von den Stones und „Sweet Home Alabama“ von Lynyrd Skynyrd, aber auch „Chasing Cars“ von Snow Patrol und „Beds are burning“ von Midnight Oil.

Klingt nach einer breiten Palette.

Ist es auch. Es macht sehr viel Spaß, wir proben jeden Mittwoch und spielen so rund vier, fünf Konzerte im Jahr. Das Konzert bei der Boomer-Party ist das erste für dieses Jahr.

Mit wie vielen Leuten rechnet ihr?

Also in den ersten beiden Jahren waren insgesamt so 60, 70 Leute da. Das war immer schön. Wir sprechen übrigens nicht nur die Boomer-Generation an, es kann kommen, wer will, Jung und Alt. Ursprünglich hatten wir noch überlegt, nach dem Konzert noch einen DJ zu engagieren, aber wir haben drei Sets von je rund einer Dreiviertelstunde gespielt. Drei Stunden sind schon lang (lacht). Es muss übrigens auch keiner Angst haben, so lang stehen zu müssen. Wir stellen auch ein paar Bierbänke auf. Damit sich die Boomer auch mal setzen können.

Und 2027 gibt es dann eine vierte Auflage?

Warum nicht? Wir schauen aber erst mal, wie das am 18. April wird.

Info

Die dritte Boomerparty findet am Samstag, 18. April, ab 20 Uhr im Erdgeschoss in Niederauerbach, Pirmasenser Straße, statt. Auf der Bühne stehen Stollwerk, nach eigener Aussage „ein Zusammenschluss von sechs Boomern aus der Pfalz und einem Jungspund aus dem Saarland“: Die Band gibt es seit vier Jahren und mit dabei sind Christian und Birgit Stolle (Gesang), Erik Deckarm und Peter Hoffmann (Gitarre), Steffen Grunder (Schlagzeug) und Peter Rohr am Bass. Für den Sound zuständig ist Andreas Penndorf.





Zur Person

Peter Rohr, Jahrgang 1955, war in den 1980ern Bassist der Punkrock-Gruppe Band Aids und spielte auch hinterher immer wieder in verschiedenen Bands. Den meisten Zweibrückern ist er bekannt als Betreiber des Gasthauses Sutter. Seit 1993 ist er an der Kultkneipe in Niederauerbach beteiligt, die mit dem Erdgeschoss auch einen angeschlossenen Konzertsaal hat.

