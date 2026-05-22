Die Werke der VG Thaleischweiler-Wallhalben sollen umstrukturiert werden, um Herausforderungen im technischen sowie kaufmännischen Bereich besser angehen zu können.

Bisher gab es bei den Werken der VG Thaleischweiler-Wallhalben einen Werkleiter. Künftig sollen es zwei sein. Einer soll den kaufmännischen Bereich verantworten, der andere den technischen. Der bisherige Werkleiter Joachim Becker soll dann erster und technischer Werkleiter werden. Sein bisheriger Stellvertreter Steffen Martin soll den Posten des kaufmännischen Werkleiters besetzen.

Der Werkausschuss hat der Veränderung bereits zugestimmt und empfiehlt dies auch dem Verbandsgemeinderat. Stimmt dieser in seiner nächsten Sitzung zu, soll die Veränderung zum 1. Juli in Kraft treten.

Die beiden Aufgabenbereiche

Hintergrund ist, dass die Werke weder einen Bauingenieur noch einen Techniker beschäftigen. In den nächsten fünf Jahren stehen aber sehr große und komplexe Baumaßnahmen an, zum Beispiel der Bau eines Regenüberlaufbeckens in Obernheim-Kirchenarnbach, der neue Wasserhochbehälter in Nünschweiler, der Rückbau der Kläranlage in Höheischweiler und der Anschluss an die Gruppenkläranlage Schwarzbachtal. Der technische Werkleiter soll sich auf die Planung und Kostenüberwachung bei diesen Großprojekten konzentrieren können. Er ist für die Planung und Koordination aller Baumaßnahmen sowie für den technischen Betrieb der Wasserver- und Abwasserentsorgung und der Photovoltaikanlagen zuständig.

In den Aufgabenbereich des kaufmännischen Werkleiters fällt das Rechnungswesen und die Verwaltung der Werke. Die Einhaltung von Budgets und die zeitnahe Vorlage von Jahresabschlüssen würden immer wichtiger, weswegen auch dieser Bereich erhöhte Aufmerksamkeit erfordere, wird argumentiert. Ein Beispiel: Die rückwirkende Erhöhung der Gebühren im Jahr 2025 war auch der Tatsache geschuldet, dass konkrete Zahlen erst spät vorlagen.

Die Herausforderungen stiegen auch bei den Finanzen. Bei der wasserwirtschaftlichen Förderung stünden Veränderungen an. Um die in der jüngsten Vergangenheit aufgelaufenen Verluste ausgleichen zu können, müssen die Werke zudem Gewinne erwirtschaften – auch um durch mehr Eigenkapital die Zinslast zu senken.

Werkleitung vergibt Aufträge bis 50.000 Euro

Bürgermeister Patrick Sema erklärte, als erster Werkleiter würde Joachim Becker Ansprechpartner für den Rat bleiben. Er wäre auch berechtigt, eine abschließende Entscheidung zu treffen, wenn sich die beiden Werkleiter nicht einig sind.

Die bisherige Betriebssatzung, die aus dem Jahr 2014 stammt, soll nicht nur um die Neuerung in der Leitung der Werke verändert werden. Die Werkleitung, die das operative Geschäft führt, soll zukünftig Aufträge bis 50.000 Euro vergeben können. Bisher konnte der Bürgermeister Aufträge bis 15.000 Euro vergeben. Wegen Preissteigerungen im Bausektor sei die Erhöhung jedoch erforderlich. Bei höheren Beträgen entscheidet weiterhin der Werkausschuss – allerdings endgültig und nicht mehr nur empfehlend für den VG-Rat. So sollen Verzögerungen vermieden werden – wie aktuell beim Neubaugebiet Rösborn in Weselberg. Werkleiter Joachim Becker erklärte, zwar habe der Werkausschuss zugestimmt, doch könne mit den Arbeiten nicht begonnen werden, weil auf die Entscheidung des VG-Rats gewartet werden müsse. Dadurch gehe wertvolle Zeit verloren.

Die geplanten Veränderungen entsprächen der aktuellen Mustersatzung des Gemeinde- und Städtebunds.

Vom Tisch sei die Idee, die Werke im Verbund mit dem Wasserzweckverband Sickingerhöhe-Wallhalbtal in eine neue, gemeinsame Betriebsform, eine Anstalt des öffentlichen Rechts, zu bringen, sagte Becker im Werkausschuss. Es habe sich gezeigt, dass dieses Thema bei den Ausschuss- und Verbandsmitgliedern auf wenig Gegenliebe stoße.