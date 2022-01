Was ist zu tun, wenn man im Wald oder auf einer Wiese ein totes Wildtier findet?

n der freien Natur darf man verendete Wildtiere, sogenanntes Fallwild, grundsätzlich liegen lassen.

Wer darf gefundenes Fallwild mitnehmen?

Die Kadaver jagbarer Wildtiere darf sich außerhalb umzäunter Privatgrundstücke nur der Jagdpächter aneignen. Liegt das Tier in einem unverpachteten Jagdbezirk, steht das Recht dem Grundeigentümer zu. Pächter oder Grundbesitzer sind aber nicht verpflichtet, sich das Fallwild anzueignen. Lässt der Jagdpächter das Wild auf eingezäuntem Privatgelände liegen, muss sich dessen Eigentümer um die Entsorgung kümmern – meist durch die Tierkörperbeseitigungsanstalt Secanim Südwest in Rivenich bei Trier.

Wie ist das, wenn man als Autofahrer einen Kadaver an der Straße findet oder selbst ein Reh oder Wildschwein tot- oder angefahren hat?

Jeder Unfallbeteiligte ist verpflichtet, den Verkehr zu sichern. Totes oder angefahrenes Wild darf nicht mitgenommen werden. Unfallfahrer müssen den Jagdpächter oder Grundeigentümer verständigen. Ist der unbekannt, kann man auch die Polizei, die Stadt, den Forst oder die Straßen- beziehungsweise Autobahnmeisterei anrufen.

Wer schafft das Fallwild von der Fahrbahn an den Straßenrand?

Hat man Wild totgefahren, sollte man es sofort zur Seite ziehen. Ist der Kadaver zu schwer, sind Unfallstelle und Hindernis abzusichern. Zu verständigen sind Polizei oder Stadt sowie auf freier Strecke Straßenmeisterei beziehungsweise Landesbetrieb Mobilität (LBM).

Wer kümmert sich anschließend um die Beseitigung?

Der zuständige Jagdpächter hat den Kadaver zu entsorgen. In Zweibrücken obliegt diese Aufgabe bis April 2022 noch der Stadt, so lange die Jagdsteuer nicht abgeschafft ist.

Was passiert mit dem Kadaver?

Die Stadt muss tote Wildschweine beproben lassen. Bis das Ergebnis vorliegt, werden sie in Kühlcontainern aufbewahrt. Anschließend sind sie in der Tierkörperbeseitigungsanstalt zu entsorgen. Revierpächter dürfen das Wild hingegen in ihren Revieren begraben. Besteht Verdacht auf eine übertragbare Krankheit, ordnet das Veterinäramt die Entsorgung in der Tierkörperbeseitigungsanstalt an. (Quelle: Merkblatt des Landes Rheinland-Pfalz)