Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es sind nur wenige hundert Meter im Quadrat, aber sie bergen die Last deutscher Geschichte: Dort, wo das 50.000 Quadratmeter große Logistikgebäude für Amazon gebaut werden soll, in der Steitzhof-Senke, liegen sechs Bunker des Westwalls. Was geschieht mit ihnen?

Im Auftrag des Zweckverbandes Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken tätige Kampfmittelräumer sind seit Wochen dabei, die unseligen Relikte aufzuspüren und zu sichern. Nicht wenige