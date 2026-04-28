Beim Zweibrücker Gewerkschaftsempfang zum 1. Mai machten kämpferische Thesen den Arbeitnehmern Mut. Aber auch die Sicherheit war diesmal ein großes Thema. Etwa am ZOB.

„Beim Sicherheitsgefühl klaffen die gefühlte und die tatsächliche Situation stark auseinander“, sagte Aline Raber, die Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft GdP, am Freitag auf dem Maiempfang des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und der Stadt Zweibrücken. Innen-Staatssekretär Daniel Stich pflichtete bei und nannte Rheinland-Pfalz „eines der sichersten Bundesländer in Deutschland“. Die Polizistin zeigte sich mit der Lage hier vor Ort vertraut; auch in der Südwestpfalz ist sie schon auf Streife gegangen. „Schon damals, als ich in Zweibrücken auf dem Gymnasium war“, so Raber, „war vom Zentralen Omnibusbahnhof, dem ZOB, als Brennpunkt die Rede.“

Bei der Zusammenkunft von Gewerkschaftern im Zweibrücker Herzogssaal legte der DGB in diesem Jahr einen inhaltlichen Schwerpunkt auf das Thema Sicherheit. „Das geht bei der Sicherheit abends im Stadtgebiet los und hört bei Fragen auf, wie sicher mein Arbeitsplatz, mein Wohnraum und die medizinische Versorgung heute noch sind“, sagte der Zweibrücker DGB-Stadtvorsitzende Alexander Nießen.

Ist es am ZOB wirklich so schlimm?

Ganz entscheidend für die finanzielle Absicherung der Arbeitnehmer, so Nießen, seien Tarifverträge und die betriebliche Mitbestimmung. „Symbol dieser Errungenschaften ist der 1. Mai.“ Dieser Feiertag, so Alexander Nießen, werde derzeit zunehmend in Frage gestellt.

Auch Oberbürgermeister Marold Wosnitza sprach die gefühlte Sicherheit rund um den ZOB an. „Ja, es gibt dort Fälle von Kleinkriminalität. Aber wer dort lang läuft, begibt sich absolut nicht in Gefahr. Neulich bin ich im strömenden Regen am ZOB mit dem Fahrrad gestürzt. Die ersten, die sofort gekommen sind und mir aufgeholfen haben, waren die 15 Jungs, vor denen dort jeder Angst hat. Die haben mir sogar noch geholfen, meinen verlorenen Schlüssel zu suchen.“ Gleichwohl möchte auch Wosnitza finstere Ecken in den Abend- und Nachtstunden besser ausleuchten lassen.

Den Maifeiertag abschaffen?

Und die Videoüberwachung? Die Polizistin Aline Raber hält das für ein zweischneidiges Schwert: „Wenn an bestimmten Stellen eine Kamera installiert wird, ziehen die Jungs einfach woandershin weiter.“

„Zweibrücken ist eine der wenigen Kommunen, die heute noch alljährlich zu Maiempfängen einladen“, sieht Oberbürgermeister Marold Wosnitza das Gewerkschaftertreffen als „Zeichen von Zusammenhalt und Solidarität, gerade in komplizierten Zeiten“. Dass die Diskussion über eine Abschaffung des Maifeiertages überhaupt aufkommen könne, sei für ihn unerträglich. Und „dass Leute als faule Säcke beschimpft werden, wenn sie wegen Krankheit nicht zur Arbeit können“, komme ihm vor wie ein „Rückschritt in vorindustrielle Zeiten“.