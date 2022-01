Wiederverwendbarer (Aufklapp-)Baum, Baum im Topf, gar kein Baum – es gibt Alternativen zum klassischen Nadelchristbaum. Die Zweibrücker wollen aber offenbar nicht auf ihre Tannen verzichten. Das verraten Zahlen des Entsorgungsbetriebs.

Klimawandel und Umweltbewusstsein zum Trotz – in Zweibrücken hat die Zahl der Christbäume, die der Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) nach Weihnachten mitnimmt, nicht abgenommen. Im Gegenteil, laut UBZ-Sprecherin Petra Alms gibt es sogar einen ganz leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr: 2021 wurden 20,94 Tonnen Weihnachtsbäume gesammelt, dieses Jahr waren es 21,47 Tonnen. Am Montag und Dienstag lagen die Straßen der Innenstadt und der Stadtteile voller abgeschmückter Nadelgehölze, am Mittwoch hatten drei Fahrer und vier Lader des UBZ alles weggebracht.

Laut Petra Alms fährt der UBZ die Bäume zur Deponie nach Mörsbach, wo sie geschreddert und zu Kompost verarbeitet werden. Beim Abschmücken waren die Zweibrücker dieses Jahr offenbar gründlich. „Probleme mit in Bäumen vergessenem Schmuck gab es diesmal erfreulicherweise nicht“, sagt Alms. Wer den alten Christbaum bei sich zu Hause im Garten kompostieren will, kann das laut UBZ ohne Weiteres tun. Einfach in den Wald geworfen werden dürfen die Bäume aber nicht, denn sie brauchen lange, bis sie verrotten. Wer’s trotzdem macht, begeht eine Ordnungswidrigkeit und riskiert eine Geldstrafe.

Verbrennen ist nicht erlaubt

Dasselbe gilt für das Verbrennen von abgeschmückten Weihnachtsbäumen, auch das ist laut Zweibrücker Ordnungsamt aus Umweltschutzgründen nicht erlaubt, auch und gerade nicht im eigenen Garten. Ausgediente Christbäume gelten laut Ordnungsamt als Grünabfall und sind entweder zur Mülldeponie nach Mörsbach zu bringen – für Zweibrücker ist die Abgabe bis zu einem Stammdurchmesser von zehn Zentimetern gebührenfrei – oder im UBZ-Grünschnittsack zum Wertstoffhof. Zerkleinert könne der Baum auch über die Biotonne entsorgt werden.

Für das Verbrennen von Christbäumen bei so genannten Knutfesten – einer schwedischen Tradition, die auch hierzulande immer beliebter wird – braucht es eine Genehmigung durch die zuständige Ordnungsbehörde. Beim Knutfest werden die Weihnachtsbäume eingesammelt und bei einer Art Dorffest gemeinsam verbrannt.

Manche Nadeln sind giftig für Pferde

Eine weitere Möglichkeit, den ollen Christbaum loszuwerden, ist es, ihn an Tiere zu verfüttern. So knabbern etwa Pferde ganz gerne an Nadelbäumen herum. Pferdebesitzer wissen aber, dass nicht jede Art und jede Menge von Nadelbaum geeignet ist, manche sogar giftig für die Tiere sind. Deshalb: Christbäume bloß nicht einfach auf die Pferdekoppel werfen, sondern vorher unbedingt mit dem Besitzer sprechen.