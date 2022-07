Florian Faust hat 2019 eine Ausbildung zum Forstwirt beim Forstamt Kusel abgeschlossen. Weil ihm die Natur am Herzen liegt, übernahm er voriges Jahr den Vorsitz der Zweibrücker Waldjugend, für die er seit 15 Jahren tätig ist.

In drei Altersgruppen lernen Kinder und Jugendliche dort die Natur kennen. Auch handwerkliches Können ist gefragt. „Bei uns lernt man Schnitzen oder wie man ein Zelt aufbaut“, erklärt Faust, der selbst eine Gruppe leitet. Einmal die Woche ist Übungsstunde. Im Winter und bei schlechtem Wetter beschäftigt man sich eher mit Bauen und Werkzeug, im Sommer geht’s raus in die Natur.

Außergewöhnlich ist die Stoffkette, die Faust um den Hals trägt. „Ihr Schwarz steht für Fahrten, Lager und Zelten. Grün symbolisiert die Natur und den Wald.“ Der Knoten verdeutliche den Zusammenhalt in der Gruppe, während diverse Abzeichen das Schmuckstück komplettieren.

Ein Siebenschläfer als Mieter

Die Zweibrücker Ortsgruppe der Waldjugend ist eine Organisation der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Sie präsentierte sich schon am Kindertag oder Halloween in der Stadt, wo sie ausgestopfte Tiere zeigte. Sie hat ihr Gruppenheim in der Wallstraße sowie zwei Wald- und Wiesengrundstücke in Ernstweiler und auf den Sechsmorgen. Oft werden dort Gruppenheim-Übernachtungen mit Grillfest, Lagerfeuer und Stockbrot abgehalten. Die Waldjugend wartet auch die knapp 300 Nistkästen im Stadtgebiet und dokumentiert, von welchen Tierarten diese genutzt werden. Zuletzt habe man einen Siebenschläfer als neuen „Mieter“ entdeckt.

Junge Bäume schützen die Helfer mit Verschluss-Clips um die Äste, damit diese nicht angefressen werden. Sind die Bäume größer gewachsen, wird der Schutz wieder entfernt. „Sonst liegt ja Müll im Wald rum“, erklärt Faust, der sich intensiv mit dem Klimawandel beschäftigt hat. So hat er an einer Bildungsreise mit dem Hamburger Landesverband in die Arktis teilgenommen und dort die Folgen der Erderwärmung untersucht. Über den Bundesverband der Waldjugend hat es ihn auch schon zu einem Aufforstungsprojekt nach Brasilien verschlagen.

Über die Gruppenstunden und Aktivitäten der Zweibrücker Waldjugend informiert Florian Faust unter Telefon 0151 28084236.