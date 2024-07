Bis zum Jahresende sollen alle 22 geplanten Sirenen im Zweibrücker Stadtgebiet und in den Vororten montiert sein. Dann, so Rathaussprecher Jens John, sei die Stadt flächendeckend mit Sirenen versorgt. Einige der Anlagen würden auf Gebäudedächern installiert, andere freistehend auf Masten. Am Donnerstag haben Monteure der Firma Hörmann-Warnsysteme mit einem Hubwagen die neunte neue Zweibrücker Sirene – eine mit acht Hörnern – auf dem Dach des Rathauses angebracht. Nächste Woche sollen weitere drei Sirenen folgen. Dann seien bereits mehr als die Hälfte der für Zweibrücken vorgesehenen Anlagen installiert.