In Biedershausen wird demnächst der Grillplatz erneuert. Strom und Wasser sollen auch dorthin gelegt werden. Warum das noch dauern wird.

Der Grillplatz am Dorfrand von Biedershausen in der Nähe des Bolzplatzes soll ein Vorzeigeprojekt werden. Das war beim „Zukunfts-Check Dorf“ im Jahr 2023 von mehreren Seiten gewünscht worden. Der Gemeinderat griff den Wunsch auf und wollte diesen mit Mitteln aus dem „Regionalen Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz“ (RZN) erfüllen. Daraus wurde nichts. Jetzt sind der Kommune zur Förderung von Kleinstprojekten über das Regionalbudget der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) „Pfälzerwald plus“ 5980 Euro zugesprochen worden. Lea Strasser von der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben hatte den Ortsbürgermeister auf diese Zuschussmöglichkeit hingewiesen.

In Eigenleistung wird das Dach abgerissen

Bereits unter Ortschef Thomas Büffel sollte eine Generalsanierung des Grillplatzes erfolgen. Aus verschiedenen Gründen kam sie nicht zustande. Die Förderung beträgt 70 Prozent der Gesamtkosten und wird gewährt, wenn das Projekt bis Ende Oktober umgesetzt ist. Zunächst werde man in Eigenregie das zum Teil asbesthaltige Dach abdecken, so Bühler. Für die Erneuerung habe Holzbau Peifer in Wallhalben ein Angebot unterbreitet. Das Unternehmen werde ein neues Dach und einen Wetterschutz mit zwei Fenstern zur Windseite anbringen.

Der Grillplatz wurde laut dem Biedershauser Urgestein Willi Höh einst von Bürgermeister Heini Hüll initiiert. Vom Bauernhof seines Amtsnachfolgers Herbert Fuhrmannn bezog man bei Feiern den Strom. Weil die Anlage zunehmend morsch wurde, kamen immer seltener Leute auf den Platz, um ihn zu nutzen. Mit der Erschließung des Neubaugebiets „Hinterm Brunnen“ wolle man die Grillstätte auch mit Strom und Wasser versorgen, schildert Bühler das weitere Vorhaben. Auch soll eine ordentliche Toilette her. Allerdings dauere es noch etwas mit der Umsetzung des Baugebiets.