Was das war, und wo es hergekommen ist, das da am Donnerstagnachmittag, 22. Juni, einer 62-Jährigen in Zweibrücken auf ihren Opel Adam geknallt ist, bleibt vorerst unklar. Wie die Polizei berichtet, war die Frau, vom Kinokreisel her kommend, gegen 17 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Etzelweg unterwegs. In dieser Situation sei ihr von links ein unbekannter Gegenstand auf die Motorhaube geflogen. Dieser habe am Auto eine fast faustgroße Delle verursacht, konnte von der Frau jedoch anschließend nicht gefunden werden. Der Sachschaden wird mit etwa 800 Euro angegeben. Die Polizeiinspektion Zweibrücken spricht von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06332 9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.