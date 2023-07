„Wir verkaufen Freude und gute Laune. Unsere Mitarbeiter und Besucher müssen am Ende lächeln“, sagt Ilona Böhm. Sie ist seit diesem Jahr die neue Festzeltbetreiberin auf dem Bauernfest und wird ab Freitag Premiere feiern. Es ist das größte Volksfest im Saarland und wird voraussichtlich um die 100.000 Besucher anziehen. Am Freitag geht’s los. Vor Ilona Böhm kamen und gingen Festzeltbetreiber, die teilweise auf viel Kritik stießen. Es würde zu lange Wartezeiten geben, hieß es etwa von vielen Besuchern. Außerdem waren viele Gläser über die Festtage abhandengekommen, was zu nicht unerheblichen finanziellen Verlusten geführt hatte. Zum Interview besuchten wir Ilona Böhm wenige Tage vor der Eröffnung des Webenheimer Bauernfestes im bereits weitestgehend aufgebauten Festzelt auf dem Bauernfestplatz. Man merkt sofort: Böhm ist Profi und mit Herzblut dabei. Eine Anweisung an die Mitarbeiter hier, ein Gespräch da. Und dennoch: Trotz Stress hat sie stets ein Lächeln im Gesicht. Was sie am Fest reizt und was sie im Vergleich zu den bisherigen Betreibern anders machen will, verrät sie Maximilian Kuntz. Und auch, was sie über die Saarländer denkt.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier