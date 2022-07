Blumen- und Blätterprints auf T-Shirts sind im Trend. Aber es gibt auch Aufschriften, die eine Bedeutung haben. Wir haben Leute gefragt: Was hat es mit Ihrem Shirt auf sich?

Roland Molinet fällt mit seinem T-Shirt dank des Matrix-Schriftzugs auf. Der 62-Jährige hat eine gewisse Haltung zu Mode: „Man braucht nicht mit 60 dunkle Kleider anziehen. Ich zieh’ das an, was mir gefällt.“ Dazu zählt auch die Matrix-Reihe, deren Schriftzug und Bild auf seinem Shirt verewigt sind. Teils wegen der vier Filme, die er natürlich alle gesehen hat, und teils wegen des coolen Looks trägt er das T-Shirt. Sein Oberteil hat er vor ein paar Tagen in Zweibrücken gekauft, bei Mister Lady. Dort hat der Zweibrücker „dieses Jahr bestimmt 30 T-Shirts gekauft.“ Dann darf’s auch gerne mal ein Filmmotiv sein.

Selbstgestaltet ist das Shirt von Sarah Gable. „Ich habe Schablonen ausgedruckt und dann mal probiert, das mit Textilstift zu machen.“ Zwei, drei Stunden hat das Ganze letzte Woche gedauert. Von den weißen Shirts hat sie zig im Kleiderschrank – sie wollte aus dem unspektakulären Stück Stoff was Neues machen. „Man hat Sachen, die man sonst nicht mehr anziehen würde.“ Das Ergebnis: Drei schwarze Silhouetten-Körper inklusive Schriftzug: „By order of the Peaky Blinders“. „Peaky Blinders“ ist eine Netflix-Serie, deren sechste Staffel man seit dem 10. Juni auf Deutsch streamen kann. Warum hat sie gerade dieses Motiv gewählt? Die Serie gefällt ihr sehr gut: „Dieser Wandel zwischen Kriminalität und sozialem Engagement – wie sich die Charaktere entwickeln.“ Sie spielt im England der 20er und 30er Jahre und erzählt vom Aufstieg einer Gangsterbande. Auch ein Motiv der „Shameless“-Serie hat sie unter anderem auf Stoff gebannt.

„Ich habe zwei Titel – Mama und Oma – und ich rocke sie beide“ steht auf dem Shirt von Andrea Silva, die mit ihrem Mann und ihrer Enkeltochter durch Zweibrücken bummelt. Das T-Shirt hat die 43-Jährige von ihrer Tochter zum Muttertag letztes Jahr bekommen. Die Mauschbacherin trägt das T-Shirt „bestimmt einmal im Monat.“ Denn: „Ich bin Mama und Oma, und das kann jeder wissen – da bin ich stolz drauf.“

Cedric Noé gibt’s nur mit schwarz lackierten Fingernägeln, vielen Ringen und Ketten, die einen Teil seines Iron-Maiden-Shirts verdecken. Der Zweibrücker ist Fan der Band, „aber offen gestanden trage ich gern einfach Band-Shirts“. Auch von Led Zeppelin und Metallica hat er einige Oberteile. Die kauft er online. Also nix mit Merchandising nach dem besuchten Konzert. „Leider war ich noch nicht bei Iron Maiden“, bedauert er. Ein Konzert mit seinen Idolen zu erleben „steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Wobei die ja auch nicht jünger werden, also sollte ich mich vielleicht beeilen“, meint er lachend.

Auf dem Shirt von Rainer Kolb prangen die Rolling Stones. Kolb ist selbst Musiker und hat einige Bands am Start. Riesiger Fan von den Rolling Stones ist er, da gibt’s keinen Zweifel. Auch seine Frau weiß das – sie hat ihm das T-Shirt vor etwa zwei Jahren gekauft. Von seinen Idolen hat er fünf, sechs Shirts. Sogar auf ein Konzert der legendären Band hätte der Zweibrücker gehen können. Karten hatte er, wollte dann aber doch nicht: „Da waren mir zu viele Menschen.“ Der Wohlfühl-Faktor muss natürlich stimmen. Keith Richards hat ihn geprägt: „Ich kann immer noch was lernen von ihm, passe immer auf, wie er spielt. Ich tu’ immer was auffangen von ihm“, erklärt der Gitarrist.

Ein Affe mit blauer Kappe, der die Zunge rausstreckt und den Mittelfinger – dazu der Schriftzug „Talk to my Hand“. Die RHEINPFALZ konnte Christian Peters trotzdem gefahrlos ansprechen. Puh, Glück gehabt. Und Glück hatte auch der 38-jährige Zweibrücker, denn „das T-Shirt hat mir mal ein Kumpel geschenkt.“ Und er zieht es immer wieder gerne an, wie auch andere Shirts mit Comic-Print – auch auf der Arbeit. Das kommt auf die Stimmung an. Vielleicht schützt das vor ungebetenen Gesprächen.