Hausaufgabe eins hat der TSC Zweibrücken in der Aufstiegsrunde der Landesliga West am Wochenende mit dem 3:0-Sieg gegen den SV Rodenbach erledigt. Jetzt folgt die zweite: ein Sieg am Sonntag, 16 Uhr, beim Tabellenzweiten TuS Steinbach, der fünf Zähler mehr hat. Die VB Zweibrücken treten in der Abstiegsrunde beim FC Schmittweiler-Callbach an.

Ein Dreierpack von Erik Bischof sorgte für das Vorrücken des TSC auf Rang drei. „Wir dürfen jetzt nicht mehr viel liegen lassen“, sagt Denis Hirt, Co-Spielertrainer des