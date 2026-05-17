Durch ein 9:0 gegen die SG Rieschweiler II sichert sich der SVN Zweibrücken am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in der Fußball-A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken.

Der Plan des Spielertrainers der SG Rieschweiler II, Pascal Emser, hinten kompakt zu stehen und aus der sicheren Ordnung den Gegner vom eigenen Tor wegzuhalten, war nach 22 Minuten längst überholt. Stürmer Helmand Mohammad erzielte da schon das 4:0 für Gastgeber SVN Zweibrücken. Jener Mohammad hatte zuvor für Nic Michel den Ball durchgesteckt. Rieschweilers Torwart Tom Glahn lief aus seinem Fünfmeterraum heraus, erreichte allerdings Michels Bein anstatt den Ball. Den fälligen Strafstoß verwandelte der SVN-Stürmer ganz sicher.

Los ging der Torreigen am Sonntagnachmittag zwischen dem Spitzenreiter und dem Tabellenachten der Fußball-A-Klasse mit einem Doppelschlag von Jan-Patrick Buchheit in der fünften und neunten Minute. Alexander Boev erhöhte auf 3:0 (10.). Emser hatte im Vorgespräch mit dieser Zeitung schon angedeutet, „dass bei einigen die Luft raus“ sei.

Behäbige Gäste

Seine Mannschaft stemmte sich zu selten gegen die immer wieder mit Tempo und Spielfreude anrollende Offensive der Niederauerbacher. Die begnügten sich nämlich nicht mit dem komfortablen Vorsprung, sondern drängten weiter auf das nächste Tor. Das behäbige und schludrige Auftreten der SGR II schlug sich ebenso beim fünften Treffer nieder. Schlussmann Tom Glahn half mit einem Vorbeischlagen am Ball mit, dass der Freistoß von Buchheit seinen Weg ins Tornetz der Gäste fand (43.).

Die 100 Zuschauer erlebten nach dem Seitenwechsel weiterhin Einbahnstraßenfußball. Emser legte unglücklich mit seiner Kopfabwehr den Ball für VN-Stürmer Mohammad vor. Dieser rannte mit dem Spielgerät am Fuß 30 Meter vor dem Tor auf und davon, war von niemandem mehr einzuholen und schloss abgeklärt zum 6:0 (48.) ein. Noch während Stadionsprecher Stephan Heidenreich den Spielstand und den Torschützen über den Lautsprecher vortrug, hatte sich Buchheit die Kugel schon wieder erkämpft und seinen Sturmkollegen angespielt. Doch Mohammad vergab diese Möglichkeit ausnahmsweise.

Immer wieder Mohammad

Dann ließ sich Routinier Manuel Prokein vom lethargischen und fehlerbehafteten Auftritt seiner Kollegen anstecken. Anstatt zum Keeper zurückzupassen, spielte er der anlaufenden Nummer 9 des SVN, Helmand Mohammad, in den Fuß. Der markierte seinen dritten Tagestreffer zum 7:0 (59.). SVN-Spielertrainer Mentor Shabani erlaubte sich eine fünffache Personalrochade, doch seine Mannschaft dominierte weiter. Ein Missverständnis in Rieschweilers Abwehr – Verteidiger Fabian Klein köpfte seinem eigentlich zum Fangen bereitstehenden Keeper den Ball kurz vor den Händen weg – führte zum 8:0 (65.). Rahim Hadjadj kam an den Ball, und Schiedsrichter Bernd Weynand pfiff für die anschließende Grätsche von Tom Glahn gegen Hadjadj einen Strafstoß. Emser war damit nicht einverstanden und handelte sich neben einer Gelben Karte eine Zehn-Minuten-Strafe für seine Beschwerde ein. Mohammad war sowohl für das 8:0 per Elf als auch für das Tor zum 9:0-Endstand (83.) verantwortlich. Durch seine fünf Treffer zog er in der Torjägerliste vor dem letzten Spieltag mit Kevin Mages von der SG Heltersberg/Geiselberg gleich. „Ich habe nicht wirklich darauf geschaut, aber jetzt will ich nach der Meisterschaft auch diesen Titel holen. Meine Mitspieler bekommen in jedem Fall etwas zu trinken von mir spendiert, denn sie haben mir die ganze Saison viele Tore gut aufgelegt“, sagte Mohammad zum Thema Torschützenkönig.

In der Jubelarie nach dem Abpfiff warfen die Niederauerbacher ihren Meistertrainer Mentor Shabani hoch. „Wir haben den Titel nicht geschenkt bekommen, sondern uns über die ganze Saison erarbeitet. Das hat man auch heute gesehen, wir sind einfach immer hungrig auf Tore und den Erfolg“, sagte Shabani. Bei Rieschweiler II wollte sich Kapitän Julien Homberg nach dem Abpfiff nicht zur Partie äußern. Spielertrainer Pascal Emser ging während der SVN-Feierlichkeiten auf dem Platz in die Kabine. Er war auch telefonisch für diese Zeitung nicht zu erreichen.