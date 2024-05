Das Führungstrio der Zweibrücker Gewerbevereinigung Gemeinsamhandel steht für eine mögliche Wiederwahl bereit. Dies sagte die Vorsitzende Sandra Cleemann am Montag auf Anfrage. Vor zwei Jahren gewählt, habe sie selbst sich „jetzt richtig schön in diese Aufgabe hineingeschafft. Da können wir gern so weitermachen.“ Auch die stellvertretende Vorsitzende Ulrike Mayr und Schatzmeister Antonio Cipolla hätten ihre Bereitschaft zum Weitermachen bekundet. Trotzdem sei man an der Spitze der Vereinigung Gemeinsamhandel „für Zuwachs offen, wenn sich jemand verstärkt im Verein engagieren möchte“. Kommenden Dienstag, 7. Mai, kommt der Gemeinsamhandel wie alle zwei Jahre zur Mitgliederversammlung im Fashion Outlet zusammen. Turnusmäßig steht die Neuwahl der Vorstandschaft auf der Tagesordnung. „Am Dienstag wollen wir auch die Jahresplanung 2024/25 besprechen, die wir gemeinsam mit dem Stadtmarketing ausarbeiten“, blickt Sandra Cleemann voraus.