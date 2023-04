Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ende, Over, Aus“ – damit überschreibt der Pfälzische Tischtennis-Verband (PTTV) auf seiner Internetseite am Samstag die Meldung vom endgültigen Abbruch der Mannschaftssaison 2020/21. Was halten die Spieler der Region von dieser Entscheidung?

Zuvor war über Monate gehofft worden, die Saison trotz der Corona-Pandemie noch wertungswirksam über die Runden zu bringen. Mit Wirkung vom Freitag wurde die Spielzeit aber beendet.