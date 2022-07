Sechs Spiel- und Lernstuben gibt es in Zweibrücken. Neues gibt es in der Webenheimstraße.

Die Spiel- und Lernstuben nehmen vor allem in den sozialen Brennpunkten der Stadt eine wichtige Rolle bei der Kinderbetreuung ein. Bürgermeister Christian Gauf bezeichnete sie im Jugendhilfeausschuss am Donnerstag als Erfolgskonzept. Das Angebot richtet sich an alle Kinder zwischen dem Schuleintritt und 14 Jahren. Welche Schulform die Kinder besuchen, ist dabei egal. Zudem werde jedes Kind angenommen, auf die Individualität eines jeden Rücksicht genommen.

Zentrale Aspekte der Spiel- und Lernstuben sind die Hausaufgabenbetreuung, die Freizeitgestaltung, Essen sowie die Arbeit mit Eltern und Familien. Den Kindern wird nach dem Unterricht eine warme Mahlzeit angeboten, zudem gibt es über den Tag verteilt einen Imbiss sowie täglich frisches Obst und Rohkost. Die Verpflegung für die Kinder ist kostenfrei. Sie bekommen bei den Hausaufgaben geholfen, und ihnen wird zusätzliches Lehr- und Lernmaterial bereitgestellt. Bei der Freizeitbetreuung geht es darum, dass die Kinder außerhalb der schulischen Aktivität etwas erleben. Die Freizeitbetreuung setzt sich auch in den Ferienwochen fort, dann werden Ausflüge und Aktionen geplant und durchgeführt.

Auch die Eltern bekommen Hilfe

Aber auch den Eltern wird seitens der Lern- und Spielstuben geholfen, es gibt einen Elternausschuss und Infoabende. Die Erwachsenen schließen so auch untereinander Kontakte. Zudem helfen Mitarbeiter der Stuben bei Anträgen und anderen bürokratischen Hürden. Hier geht es vor allem um die Hilfe zur Selbsthilfe.

Die Lern- und Spielstube in der Webenheimstraße löst sich vom Straßennamen, heißt künftig Lern- und Spielstube Sternenstaub. Der Jugendhilfeausschuss stimmte dem einstimmig zu. In die Namensfindung wurden Kinder, Mitarbeiter sowie die Eltern eingebunden.