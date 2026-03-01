Warum sollte man diesen und keinen der drei anderen OB-Kandidaten wählen? Zu Beginn der Podiumsdiskussion erhielt jeder Bewerber die Chance, seine Vorzüge herauszustellen.

Was möchten die vier OB-Kandidaten anpacken, was verändern, was verbessern? Wer ist die beste Wahl für das Amt? Christina Rauch (CDU) sagt, sie wisse, „wo wir mutiger an Dinge herangehen können. Meine Prioritäten sind glasklar“, sprach sie die Themen Bildung, Schulen und Kitas an. „Schulen sollen Lern- und Lebensraum sein.“ Eine „gute Wirtschaft“ solle „Arbeitsplätze schaffen, damit die Lebensqualität in Zweibrücken noch weiter wächst“. Eine saubere, lebenswerte Innenstadt, die zum Wohlfühlen einlädt, habe sie sich auf die Fahne geschrieben.

Atilla Eren sieht sich als beste Wahl fürs OB-Amt, weil er keiner Partei angehört „und ich das nur für die Zweibrücker umsetzen will. Sei es Kindergärten, Schulen, Straßenbau oder Baufirmen, die sich ansiedeln oder vergrößern wollen.“

Bekenntnisse zur Rosenstadt

Marold Wosnitza, der Oberbürgermeister bleiben möchte, verwies auf seine Erfahrungen, die er während der vergangenen gut sieben Jahren in diesem Beruf gesammelt hat. „Wir haben ganz viel auf den Weg gebracht.“ Der SPD-Politiker sagt, er mache „diesen Job aus tiefster Überzeugung, aus Leidenschaft für unsere Stadt“. Würde er wiedergewählt, sei er davon überzeugt, dass er die Stadt weiterbringen werde. „Ich würde diesen Job in keiner anderen Stadt als in Zweibrücken machen“, betonte er.

Christian Hofer (AfD) meinte, er sei die beste Wahl fürs OB-Amt, „weil ich Zweibrücken mindestens genauso liebe wie jeder andere, der hier heute Abend sitzt“. Er wolle die Rosenstadt wirtschaftlich voranbringen. „Ich möchte diese Stadt finanziell wieder vom Kopf auf die Füße stellen, dass wir endlich wieder einen Haushalt haben, der uns Luft zum Atmen gibt“, sagte er. Zudem wolle er die Schulen ausbauen, in Infrastruktur investieren und den Glasfaserausbau zum Abschluss bringen.