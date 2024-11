Das Hengstbacher Rosengärtchen, sprich die Buswendeschleife in der Hengstbacher Straße, soll verschönert werden. Das hat der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken UBZ geplant. Aber nicht allen gefällt das.

Der Baum inmitten der Buswendeschleife ist schon lange gefällt. Die Rosen verwildern zusehends; ohnehin brauche der Platz viel Pflege, sagte Frank Dauber vom Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) am Dienstagabend in der Mittelbacher Ortsbeiratssitzung. Nun soll der Platz eine Schönheitskur bekommen und zugleich so gestaltet werden, dass der UBZ weniger Arbeit mit der Pflege hat.

An die Stelle des gefällten Baums soll eine sogenannte Süße Zierkirsche gepflanzt werden. Diese Art trage keine essbaren Früchte, passe aber als Kirschbaum zum Hengstbacher Selbstverständnis als Kirschblütenland, erklärt Dauber. Ein paar Rosenstöcke blieben erhalten; sie sollen in einer Sandsteineinfassung den Kirschbaum umrunden. Die Grünfläche soll als Blühwiese hergerichtet werden. Das sei sowohl für Insekten gut als auch für den UBZ, da Pflegeaufwand wegfalle.

Was der UBZ vorhat, gefällt nicht jedem Ortsbeiratsmitglied. Erika Watson befürwortet zwar eine wenig pflegeintensive Blühwiese, meinte aber: „Der UBZ soll besser den erst frisch sanierten Dorfbrunnen einmal mehr pflegen, als die Rosen dort zu schneiden.“ Der ehemalige Ortsvorsteher Kurt Dettweiler möchte möglichst viele Rosenstöcke erhalten. Er nannte das Rosengärtchen essenziell für Hengstbach. Herbert Beckmann pflichtete bei und schlug zudem ein Bänkchen in der kleinen Grünfläche vor. Markus Wolf ist gegen eine Blühwiese: „Wir haben so viel Natur.“ Lieber sei ihm eine reine Wiese.