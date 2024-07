Nach der Kommunalwahl vom 9. Juni tritt der Zweibrücker Stadtrat am Mittwoch, 10. Juli, erstmals in seiner neuen Mannschaftsaufstellung zusammen. Die konstituierende Sitzung für die Stadtratsperiode 2024 - 2029 beginnt um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Die CDU stellt mit zwölf Ratsmitgliedern die größte Fraktion vor der SPD mit neun und der AfD mit acht Sitzen. Grüne und FWG haben je vier Ratsmandate inne, gefolgt von der FDP mit zwei und der Partei Die Partei mit einem Vertreter. Zu Beginn der Premierensitzung werden alle Stadtratsmitglieder auf ihre Mandate verpflichtet, ehe das Gremium seine Ausschüsse für die Legislaturperiode festlegt und deren Mitglieder wählt. An inhaltlichen Themen wird sich der Rat unter anderem mit der Vergabe der Mittagsverpflegung an Ganztagsschulen sowie einem erneuten Vorstoß der CDU zum Verbot von Cannabis in Zweibrücken bei öffentlichen Großveranstaltungen wie dem Stadtfest zu befassen haben.