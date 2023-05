Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zufällig ausgewählte Mieter und Vermieter werden in den nächsten Tagen von der Stadtverwaltung einen Fragebogen erhalten, den sie ausfüllen sollen. Die Stadt will auf diese Weise herauszufinden, auf welchem Niveau sich die Mieten in Zweibrücken bewegen. Dies teilte der neue städtische Pressesprecher Jens John mit.

Die Stadt will damit zwei Fragen auf einmal beantwortet haben: Wie hoch sind die ortsüblichen Wohnungsmieten, und welche Kosten gelten als angemessen bei der Bewilligung von Sozialleistungen?