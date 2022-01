Wenn die Sache mit den Häuschen nicht so traurig wäre, müsste man laut lachen, so absurd ist es.

Da wurden sie einmal in fünf Jahren wirklich gebraucht – und dann klappt es nicht wegen bürokratischer Vorgänge, die kein Mensch versteht und bei denen selbst der Geduldigste irgendwann ausflippt oder zermürbt aufgibt. Es ist absurd. Auf dem Flugplatz stehen seit 2016 über 80 transportable Notunterkünfte, genau für Menschen geschaffen, die plötzlich ohne Dach überm Kopf dastehen – und es gelingt nicht, sie in kurzer Zeit abzubauen, an die Ahr zu bringen und dort wieder aufzubauen. Was laut Helfern technisch und logistisch kein Problem gewesen wäre. Aber in den Amtsstuben war es offenbar unmöglich. Lächerlich. Und irgendwie traurig.