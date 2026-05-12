Wenn am Donnerstag, 14. Mai, die Homburger Bierwanderung zum siebten Mal an den Start geht, gibt es auch einen Abstecher nach Zweibrücken-Ernstweiler. Los geht’s am Vatertag gegen 9 Uhr am Sportplatz in Wörschweiler am Ortsausgang Richtung Bierbach. Um 9 Uhr wird auch der Ausschank beginnen. Die rund 17 Kilometer lange Strecke führt in sieben Etappen von Wörschweiler über Einöd, Zweibrücken-Ernstweiler, weiter zum Dibeliushof, dem Ohligberg in Homburg-Schwarzenacker und zum Berghof. Ziel der Wanderung ist das Römermuseum in Schwarzenacker. An all diesen Zwischenstationen sowie an Start und Ziel warten Essen und wechselnde Biersorten zu günstigeren Preisen auf die Wanderer. Voriges Jahr waren laut Stadt Homburg mehr als 4000 Wanderer dabei. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Veranstalterin ist die Homburger Kulturgesellschaft. Weitere Infos gibt’s hier.