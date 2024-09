Auch in Zweibrücken lebt eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die normalerweise gar nicht mehr hier sein dürften. In vielen Fällen gelingt eine Abschiebung aber nicht – oder zumindest nicht in kurzer Zeit. Die Gründe dafür sind unterschiedlich.

Drei Personen wurden innerhalb der vergangenen zwölf Monate abgeschoben, wie Stadtpressesprecher Jens John auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt. Zielländer waren Australien,