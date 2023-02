Der Jägersburger Weiher ist ein wichtiger Erholungsort in der Region. Wenn nichts getan wird, könnte er sich aber in ein Niedermoor verwandeln. Denn in heißen Sommern verdunstet immer mehr Wasser – trotz seiner Tiefe von 3,20 Metern –, und der Weiher schlammt zu. Über kurz oder lang müsse man etwas dagegen tun. Diplom Geograf Klus-Jürgen Boos erzählt auch, dass sich im Weiher schon giftige Blaualgen ausgebreitet haben. Um etwas gegen diese Probleme zu tun, empfiehlt Boos, die Nährstoffe zu reduzieren. Dafür müssten dann auch Fische weichen. Ein Bypass um den Weiher könnte auch eine Lösung sein. Wie funktioniert das?

