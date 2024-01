Ein Thema was viele Mörsbacher gedanklich schon lange verfolgt, ist die Umgestaltung des Spielplatzgeländes im Hanfgarten. Jahr für Jahr findet sich der Punkt unter den Tagesthemen einer Ortsratssitzung. Bislang hat sich aber wenig getan.

Jahr für Jahr wird gehofft, dass es endlich losgeht auf dem Spielplatzgelände im Hanfgarten, dass die Spielanlage neue Geräte bekommt – für die Auswahl wurden sogar Befragungsrunden unter den Mörsbcher Kindern gemacht –, und das Gelände neugestaltet wird. Ortsvorsteher Achim Ruf (Grüne) gab vergangenen Mai seinen Ratsmitgliedern gegenüber bekannt, dass im Jahresverlauf wenigstens einmal die Vermessungsarbeiten vom UBZ durchgeführt werden. „Selbst wenn wir die Vermessung und Ausschreibung schon hätten, dann würde dieses Jahr nicht mehr ausgeliefert und ausgebaut werden“, stellte Ruf im Fortlauf seiner Erläuterung klar. Denn zum damaligen Zeitpunkt war der Zweibrücker Haushalt noch nicht freigegeben und so lange ruht sowieso alles.

Eigentlich hätte die Planung vergangenes Jahr komplett abgeschlossen sein sollen, damit 2024 alles auch baulich umgesetzt wird. „Möglicherweise werden die Enkel der jetzigen Kinder vom neuen Spielplatz mal profitieren“, brachte Ruf mit einem süffisanten Satz in der damaligen Sitzung deutlich zum Ausdruck, was von der weiteren Verzögerung hält. Auch dem gesamten Ortsbeirat stieß diese Auskunft sauer auf. „Das ist jetzt nicht das, was sich die Mörsbacher Kinder und Eltern erwarten und hören wollen, das ist sehr schade“, klagte damals auch Ratsmitglied und stellvertretende Ortsvorsteherin Julia Igel (Grüne) in der Sitzung über die Situation.

Gelände ist inzwischen vermessen

Zehn Jahre werde schon über den Ausbau gesprochen, ursprünglich war bereits für 2021 die Fertigstellung angepeilt worden. Immer werde im Ort nur geflickt, um grundsätzlich die Gemüter zu beruhigen, aber voran gehe es schleppend bis gar nicht, war die Stimmung aus den öffentlichen Redebeiträgen des Ortsrates zusammenfassend herauszuhören.

Doch jetzt scheint tatsächlich Bewegung in die Angelegenheit zu kommen. Das geht aus einer Anfrage der RHEINPFALZ an die Stadtverwaltung hervor. Das Gelände sei zwischenzeitlich vermessen worden und die Reparatur- und Austauscharbeiten von beschädigten und abgenutzten Bauteilen wurden im Zuge der allgemeinen Spielplatzunterhaltung, ebenfalls abgeschlossen. Wegen Fäulnis am Holz waren einzelne Spielgeräte in der Vergangenheit gesperrt worden. Jetzt stehen die betroffenen Spielgeräte der Allgemeinheit wieder zur Verfügung.

Der Mörsbacher Spielplatz – die Kosten werden auf rund 125.000 Euro geschätzt – stehe in der aktuellen Jahresplanung der Stadt drin, heißt es aus dem Rathaus. Einen bürokratischen Haken hat die Sache aber, deshalb könnte die ganze Geschichte wieder von vorn beginnen: „Die Umsetzung hängt zum einen von der Genehmigung des Haushalts und zum anderen - da es sich um eine intensive Maßnahme handelt von der Zustimmung der ADD ab“, heißt es in der Antwort.