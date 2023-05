Zum 95. Mal lud Hengstbach am 1. Mai zum Frühlings- und Blütenfest auf den Festplatz oberhalb des Dorfgemeinschaftshauses ein.

Auf dem Gelände des Gemischten Chors Hengstbach trafen sich ab dem späten Morgen Radfahrer und Mai-Wanderer, aber auch einige wenige mit dem Auto gekommene Besucher und später viele Fußgruppen mit Bollerwagen und Abordnungen befreundeter Straußjugenden. Es pilgerten noch mehr Besucher als vor der Corona-Pandemie nach Hengstbach, weil die traditionell zeitgleich stattfindende Wattweiler Blütenwanderung auch in diesem Jahr ausfiel und sich die Besucherströme damit nach Hengstbach verschoben.

Zum zweiten Mal haben sich der Gemischte Chor, der Förderverein Kultur Dorfgemeinschaftshaus, die Landfrauen und die Straußjugend zusammengetan, um die vielen Besucher zu bewirten. Vor Corona war das Blütenfest vom Gemischten Chor alleine organisiert worden. 2020 und 2021 legte man eine Pause ein, um im vergangenen Jahr wieder neu und mit vereinten Kräften zu starten.

Viel Hausmannskost, aber auch Vegetarisches

Eine reichhaltige Speisekarte, die in Zusammenarbeit mit der Zweibrücker Metzgerei Helbling erstellt wurde und hauptsächlich Hausmannskost wie Leberknödel, Bratwurst und Saumagen, aber auch vegetarischen arabischen Linsentopf umfasste, lockte die Besucher, die zum Teil von weit herkamen. Auch die 19 Sorten Kuchen und Torten der Hengstbacher Landfrauen waren schon weit vor der eigentlichen Kaffeezeit aus.

„Wir sind mit 60 Helfern aktiv und damit gut aufgestellt. In diesem Jahr kam der große Andrang schon eine Stunde früher als im vergangenen Jahr. Der Erlös fließt zu gleichen Teilen an die vier Vereine, was letztlich auch dem Dorfgemeinschaftshaus Hengstbach zugute kommt, weil es von allen vier Vereinen genutzt wird“, sagte Markus Wolf, Vorsitzender des Fördervereins Kultur Dorfgemeinschaftshaus.