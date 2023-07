Fünft- und Sechstklässler der Herzog-Wolfgang-Realschule plus lernen das Gärtnern im schuleigenen Garten. Dort lernen sie auch etwas, das übers Gärtnern hinausgeht.

Schülerinnen und Schüler der Herzog-Wolfgang-Realschule plus haben zusammen mit Manuela Groh, Lehrerin für Biologie und Erdkunde, ein kleines Gartenparadies am Rande des Schulhofs geschaffen. Hier gedeihen Auberginen, Zucchini, Tomaten, Kohlrabi, Karotten, Radieschen, Petersilie und Paprika, aber auch Weinranken und Himbeersträucher. Demnächst sollen noch mehr Beerensträucher und auch Stauden gepflanzt werden.

Lena und Maja wissen genau, was in den Hochbeeten wächst: „Das sind zwei orangene Paprika und das sind Kohlrabi und hier, das sind Karotten und das ist die Petersilie, die wir eingesät haben. Und im Herbst setzen wir Erdbeerpflanzen.“ Die beiden finden den Garten toll, „weil wir hier lernen, wie man mit den Pflanzen umgeht. Und weil Frau Groh eine liebe Lehrerin ist.“ Manuela Groh unterrichtet seit zehn Jahren Biologie und Erdkunde an der Herzog-Wolfgang-Realschule plus; jeden Dienstagvormittag ist sie für eine Stunde mit einem festen Stamm von rund zehn Kindern im Schulgarten. Bei schlechtem Wetter werden Schilder gebastelt oder Pflanzgefäße hergestellt.

Zuckerschoten und Radieschen sind den Kindern fremd

„Ich hätte gerne, dass die Kinder wissen, wie Gemüse aussieht und was man damit machen kann“, begründet Groh ihre Motivation. Radieschen oder Zuckerschoten beispielsweise seien vielen völlig fremd. Dass man mit Gemüse auch selbst kochen kann – und das nicht aufwendiger sein muss, als den Ofen für ein Fertiggericht zu heizen -, müssten sie erst lernen. Groh: „Ich habe so positive Erfahrungen gemacht mit einem großen Garten, in den ich als Kind gehen und einfach naschen konnte. Es ist schön, wenn die Kinder das hier auch erleben können.“ Der Garten stehe der gesamten Schulgemeinschaft offen. Angelegt wurde er am Standort Wackenstraße der Herzog-Wolfgang-Realschule plus in Bubenhausen.

Heute werden Tagetes, Studentenblumen, in die Hochbeete gesetzt. Lena und Maja machen auf die Steine aufmerksam, auf denen steht, was in den Beeten drin ist. Und auf die selbst gebauten Bewässerungstöpfe aus Ton, „Ollas“ genannt nach dem spanischen Wort für Topf, denn sie kommen ursprünglich aus dem spanischsprachigen Südamerika. „Die Bewässerung ist ein Problem“, spricht Groh ein heikles Thema an. Nicht nur die Trockenheit mache zu schaffen, es stelle sich auch immer wieder die Frage, wer in den Ferien gieße.

Was man selbst anbaut, weiß man mehr zu schätzen

„Ich mag Pflanzen. Pflanzen sind schön“, sagt Bennet. Der Sechstklässler bringt Erfahrung aus seiner Grundschule mit, der Albert-Schweitzer-Schule in Ernstweiler. Auch dort hat er schon gegärtnert und von zuhause ist er mit Gartenarbeit vertraut. Die Arbeit im Freien tue den Kindern gut, stellt Groh fest. Und was sie selbst angebaut haben, das würden sie mehr schätzen. Dann passten sie auch besser drauf auf. Außerdem helfe der Gartenanbau, mit Niederlagen umzugehen, denn nicht immer klappe alles.

Demnächst sollen noch mehr Beerensträucher - Johannisbeeren und Stachelbeeren – gesetzt und auch ein Staudenbeet angelegt werden; im nächsten Jahr wolle man ein Insektenhotel bauen, kündigt Groh an. Einen Nistkasten und auch ein Apfelbäumchen gibt es schon. Die Mittel für die Vorhaben kommen aus Projekten der VR-Bank und von der Sparkassenstiftung sowie dem Projekt Biotopia in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz. Sie hoffe, so die 52-Jährige, die Gartenarbeit im kommenden Schuljahr als Arbeitsgemeinschaft (AG) am Nachmittag anbieten zu können. Damit habe sie schon gute Erfahrungen gemacht. Wenn sie am Dienstagvormittag als Vertretung einspringen müsse, zur Gartenzeit, dann falle die Gartenstunde aus und das sei bedauerlich, so Groh.