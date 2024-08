Pünktlich zum Schulanfang hat der Förderverein Kita und Grundschule Mittelbach in den Ortsdurchfahrten Hengstbach und Mittelbach zehn selbst gestaltete Warnplakate aufgehängt. Sie ermahnen Verkehrsteilnehmer mit drei verschiedenen Motiven zu einer vorsichtigen Fahrweise.

Die bunten, vom Förderverein entworfenen Plakate haben die Größe A3 und sind laminiert. „Achtung, Schulanfänger. Runter vom Gas“, lautet zum Beispiel einer der Schriftzüge. „Wir sehen die Notwendigkeit dazu und wollen auch noch ein großes Transparent der Verkehrswacht aufhängen, wissen aber noch nicht genau wo“, sagte am Dienstag Fördervereinsmitglied Thorsten Selke, der auch im Ortsbeirat sitzt.

Selke erläuterte auch die Hintergründe der Aktion: Die Altheimer Straße sei zu gewissen Tageszeiten als Raserstrecke bekannt. Im Jahr 2019 ereignete sich ein schwerer Unfall – verursacht von einem Fahrer, der mit massiv überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort gerauscht war. Im Anschluss eingerichtete Parkbuchten auf der Fahrbahn wurden nach einer Testphase und Anwohnerprotesten wegen gesteigerter Lärmbelästigung durch anfahrende und abbremsende Autos wieder entfernt.

Plakate sind beim Förderverein erhältlich

Die neuen Plakate können Privatpersonen – auch aus anderen Vororten und Dörfern – laut Selke zum Selbstkostenpreis beim Förderverein erstehen. Er hat sich mit dem Zweibrücker Ordnungsamt abgestimmt. „Auf privaten Grundstücken darf man die ohne Genehmigung aufhängen, auch an Laternenmasten auf dem Gehweg, aber beispielsweise nicht unter Verkehrsschildern“, so Selke. Zum Unterrichtsbeginn am Montagmorgen hat die Polizei auf dem Weg zur Mittelbacher Schule geblitzt. Auch dort gibt es seit der Straßensanierung und dem Wegfall des früheren Gehwegs auf einem Teilstück immer wieder Beschwerden über Fahrer, die zu schnell unterwegs sind.

Zudem hat die Stadtverwaltung am Wochenanfang Verkehrsteilnehmer im kompletten Stadtgebiet zu erhöhter Vorsicht aufgerufen. Gerade für die ganz jungen Schüler gebe es auf dem Schulweg „immer wieder Spannendes, Neues und Aufregendes zu sehen und zu erleben, was manchmal vom Straßenverkehr ablenkt“, heißt es in einem Beitrag der Verwaltung in sozialen Netzwerken. Deshalb gelte derzeit für alle, die im Straßenverkehr unterwegs sind, sehr aufmerksam zu sein. „Besonders in unmittelbarer Nähe von Schulen und Wohngebieten heißt es nun, die Augen offen zu halten, den Fuß vom Gas zu nehmen und immer bremsbereit zu sein“, so die Stadt.