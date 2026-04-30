Contwig will die Bahnhofstraße auch im letzten Heimspiel gegen zuletzt sehr starke Reichenbacher zur Festung machen. Was Kupper für die letzten drei Spiele noch im Sinn hat.

Seine Jungs haben am Sonntag nach dem gesicherten Klassenverbleib durch den 4:2-Auswärtssieg beim FV Kindsbach im Nachhinein auch beim Feiern gut Gas gegeben. Niklas Kupper, Spielertrainer des Bezirksligisten SV Palatia Contwig, hat sich dabei aber zurückgehalten. Am Samstag (17.30 Uhr) empfängt sein Team den Siebten VfB Reichenbach.

„Ja, ich war froh, mal wieder 90 Minuten gespielt zu haben, nachdem ich länger verletzt war. Da habe ich erst mal ein bisschen Erholung gebraucht und nicht mitgefeiert“, gibt Kupper offenkundig zu. Die Bezirksliga-Zugehörigkeit als Aufsteiger bereits drei Spieltage vor Saisonende um eine weitere Spielzeit zu verlängern, das hätte er vor dem ersten Spiel so unterschrieben. Nach dem klanglosen Bezirksliga-Abstieg vor zwei Jahren ist die Runde ein eindrucksvoller Erfolg. Die Aufstiegseuphorie konnte das Team über den Sommer und über die anstrengende Vorbereitung, in denen der regionalligaerfahrene Spielertrainer es geschliffen hat, mitnehmen.

Klassenverbleib trotz vieler Personalsorgen

„Über die ganze Saison hinweg haben wir eigentlich ständig mit Ausfällen zu kämpfen gehabt“, sagt Kupper dennoch rückblickend auf das Fußballjahr. An zweimal dieselbe Aufstellungen oder Kadereinteilung hintereinander war nie zu denken. Dank ihrer Heimstärke an der Bahnhofstraße (bislang neun Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen), auf die sich die Palatia-Kicker in Interviews auch immer berufen haben, merkten sie frühzeitig, dass sie sich diesmal in der Bezirksliga mithalten können.

Die Rückrunde war von den Punkten her bislang schwächer als die Hinserie. Die Personalprobleme wurden nämlich noch mal größer. „Um selbst so richtig sicher zu sein, dass es reicht, war mir klar, dass wir 40 Punkte plus brauchen. Denn viele Mannschaften, auch unser kommender Gegner Reichenbach, haben sich im Lauf der Saison stetig verbessert“, sagte Kupper.

Diesmal keine Positionsverlosung zum Abschluss

Eine Maßnahme wie zum Saisonabschluss als Meister der A-Klasse im Vorjahr, als die Spieler sich ihre Positionen per Losentscheid holten, wird es diesmal nicht geben. „Wir haben noch Ziele, nämlich unser letztes Heimspiel zu gewinnen und eine tolle Leistung abzuliefern. Danach geht es zweimal auswärts weiter, da sind noch Punkte zu vergeben, die wir haben möchten“, veranschaulicht der 34-Jährige. Ein genaues Punkteziel hat die Palatia aber nicht.

„Aber es werden Spieler, die nicht so viel Spielzeit hatten, jetzt mehr zum Zug kommen, die dürfen sich noch mal zeigen. Das nehmen wir uns heraus, das machen andere Klubs in unserer Situation auch so. Und dann müssen wir auch einfach wieder schauen, wer fit ist. Denn einige haben sich zuletzt mit Wehwehchen durchgebissen, die können sich jetzt mal ausruhen“, verdeutlicht Kupper.

Junge Spieler haben sich mehr Einsatzzeit verdient

Marlon Winkler und Yannik Klein, so lässt sich heraushören, könnten von der vermehrten Spielzeit profitieren. „Die jungen Spieler haben es sich einfach verdient, weil auch sie in der Runde immer mal wieder in die Bresche springen mussten und gezeigt haben, was sie draufhaben. Die haben alle zum Erfolg beigetragen und zeigen jetzt schon ihre wichtige Rolle in der Mannschaft.“ Luca Lahm, Moritz Schubert, Silas Rauch und Kevin Schmidt nennt er als Beispiele.

Am Samstag erwartet sein Team nun den VfB Reichenbach, der zuletzt drei Siege in Folge geholt hat und Zweiter der Rückrundentabelle ist. „Das Hinspiel haben wir in der Nachspielzeit mit 1:2 verloren. Aber wenn man ehrlich ist, dann waren sie schon klar besser als wir. Sie spielen eine überragende Rückrunde, das wird bei egal welchen Umständen drumherum ein schwieriges Spiel“, weiß Kupper. VfB-Spielertrainer Yannik Brehmer (22 Tore) und Marvin Höbel (19) stechen heraus. Wobei Brehmer von seiner ursprünglichen Stürmerposition etwas zurück ins Mittelfeld gerückt ist und inzwischen dort die Fäden zieht. Dennoch trifft der 31-Jährige weiterhin. Diese Umstellung hat mit dazu beigetragen, dass der VfB gereift ist im Saisonverlauf.

Fußball im Kreis

Landesliga West, Nachholspiele, 27. Spieltag: u.a. TSC Zweibrücken - TuS Bedesbach/Patersbach, SG Meisenheim/Desloch/Lauschied - SG Rieschweiler (beide Sonntag, 15 Uhr)

Bezirksliga Westpfalz, 31. Spieltag: u.a. SV Palatia Contwig - VfB Reichenbach (Samstag, 17.30 Uhr), SV Mackenbach - SV Battweiler (So, 15) A-Klasse PS/ZW: TSC Zweibrücken II - SG Maßweiler/Höhmühlbach (Sonntag, 12.45 Uhr), SV Hermersberg II - SV Lemberg (So, 13), TV Althornbach - FC Fehrbach, SV Martinshöhe - SG Weselberg/Linden, SG Heltersberg/Geiselberg - SG Rieschweiler II, FK Clausen - SV Trulben, SVN Zweibrücken - TuS Erfweiler (alle So, 15), SG Rimschweiler/VB Zweibrücken - FK Petersberg (So, 16.15), TV Althornbach - SG Weselberg/Linden (Do, 7. Mai, 19)

A-Klasse KUS-KL: u.a. FV Weilerbach - SG Bechhofen/Lambsborn (Sonntag, 15 Uhr)

B-Klasse PS/ZW West: SV Martinshöhe II - SV Hornbach (Sonntag, 13 Uhr), SG Rimschweiler/VB Zweibrücken II - SV Hochstellerhof (So, 14), SC Stambach - SV Ixheim, SV Obersimten - TuS Winzeln, SV Gersbach - FC Höheischweiler (alle So, 15), SG Knopp/Wiesbach - SV Bottenbach (So, 15.15), Hilster SV - SV Battweiler II (So, 15.30)

C-Klasse PS/ZW West: SG Knopp/Wiesbach II - FK Petersberg II, SVN Zweibrücken II - SG Höhfröschen/Rieschweiler III (beide So, 13), SV Ixheim II - SV Palatia Contwig II, SV Großsteinhausen II - TuS Wattweiler, SG Thaleischweiler-Fr. - FC Kleinsteinhausen, SG Maßweiler/Höhmühlbach II - TSG Mittelbach (alle So, 15)

Frauen, Landesliga Mitte: u.a. SG Stambach/Ixheim/Rimschweiler - 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 17.30 Uhr, in Stambach)

Jugend

B-Junioren Landesliga Gruppe B: u.a. JFV Pfälzer Bergland - SV Ixheim (Samstag, 15.30 Uhr).