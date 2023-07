Wenn die Mittelbacher ihr Dorffest feiern, lassen sie sich ihre Laune auch von abendlichen Regengüssen nicht vermiesen.

„Den Regen hätten wir jetzt nicht gebraucht“, sagte Otto Imhof am Samstagabend, als er am Stand der Landfrauen und -männer beim Mittelbacher Dorffest half. Mit dem Fassanstich hatte Ortsvorsteher Kurt Dettweiler um 19 Uhr das erste Dorffest seit 2019 eröffnet. Kaum war das Bierfass 15 Minuten später alle, setzte der Regen ein. Doch die gut gefüllten Bankreihen in der für Autos gesperrten Alten Friedhofstraße leerten sich nicht. Die Besucher rückten unter den Schirmen einfach enger zusammen. Für die beiden Festtage hatten die Vereine rund 100 Helfer mobilisiert, die ein breites kulinarisches Angebot auf Lager hatten. Ob Angler, Förderverein Kindergarten und Grundschule, TSG oder die Initiative Pro Dörrenbachwald: sie alle hatten ihr Sortiment an Speisen und Getränken aufeinander abgestimmt. Am Samstagabend gab es Livemusik mit den New Swingers, am Sonntag mit den Hornblowers. Feierlich mit einem Gottesdienst begann das Programm am Sonntag.