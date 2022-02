In unserem Artikel „Wie die Stadt ihren Ältesten zum Geburtstag gratuliert“ berichteten wir darüber, was die Stadt ihren Ältesten zu runden und halbrunden Geburtstagen schenkt. Die Jubilare bekommen beispielsweise Bilder, Anrufe von der Stadtspitze und Weinpakete. Auch langjährige Ehen werden mit Wein und Porzellan von der Stadt mitgefeiert. Der Bericht sorgte dafür, dass einige Zweibrücker Senioren zum Hörer griffen, um sich bei dem städtischen Pressesprecher Jens John über fehlende Präsente zu beschweren. „Das haben wir so nicht erwartet“, gesteht John. Die Frage „wer Mist gebaut hat“ stand im Raum, doch die Antwort war schnell gefunden: Die Betroffenen hatten aktiv der Weitergabe ihrer Daten widersprochen. Dadurch darf das Einwohnermeldeamt auch nicht darüber informieren, wenn ein runder Geburtstag ansteht. „Bei so einem Widerspruch kann auch Positives wegfallen“, erklärt John, der ergänzt, dass sich alle, die ihre Daten freigeben, bei dem nächsten Jubiläum über Wein und Kunst freuen dürfen.