Über Nacht werden in Zweibrücken die meisten Ampeln ausgeschaltet. Eigentlich. Nur an vier Kreuzungen sollen sie auch nachts in Betrieb bleiben. Aber auch andere Anlagen schalten die ganze Nacht immer wieder auf Rot. Das soll sich ändern.

24 Stunden in Betrieb, also durchgehend Tag und Nacht, bleiben die Ampelanlagen an der Aral-Tankstelle in der Saarlandstraße, am Busbahnhof, beim Hilgardcenter und an der Dorndorfkreuzung. Alle anderen Ampeln im Stadtgebiet würden über Nacht von 21 bis 5 Uhr morgens ausgeschaltet, so Rathaussprecher Jens John auf Anfrage.

Die Entscheidung, welche Ampeln bei Nacht abgeschaltet bleiben und welche nicht, sei im Zweibrücker Rathaus bereits vor mehr als 20 Jahren getroffen worden. „Das hing damals in erster Linie von der Übersichtlichkeit beziehungsweise von der jeweiligen Einsicht in den direkten Kreuzungsbereich ab; sowie vom nächtlichen Verkehrsaufkommen“, führt John aus.

Inzwischen, so erklärt der Rathaussprecher, seien die Steuergeräte an einigen der Zweibrücker Ampelanlagen „erheblich veraltet. Für diese Geräte gibt es nur noch bedingt die passenden Ersatzteile.“ Daher sei die Stadtverwaltung aktuell dazu gezwungen, bei bestimmten Störungen oder Ausfällen den Betrieb der ein oder anderen Ampel auf das sogenannte „Ortsprogramm“ umzuschalten. Dies sei ein Programm-Modus, bei dem eine Nachtabschaltung nicht vorgesehen sei. Deshalb liefen bei Störungen die jeweils betroffenen Ampelanlagen nachts durch.

An der VR-Bank aus, am Krankenhaus an

So kommt es, dass beispielsweise die Ampel an der VR-Bank nachts nur blinkt, obwohl dort auch Autos aus Richtung Autobahn kommen, während die am katholischen Krankenhaus nachts angeschaltet bleibt, obwohl zu der Zeit kaum jemand die kleine Ritterstraße befährt.

Jens John: „Diese Störungen sind uns bekannt. Diesbezüglich haben wir bei der Firma Siemens Angebote zur Erneuerung der betroffenen Steuergeräte angefordert.“