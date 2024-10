In Homburg gibt es nun für jeden Ortsvorsteher der Stadtteile eigene, einheitliche Mailadressen. Die zehn Ortsvorsteher in den zehn Homburger Stadtteilen sind wichtige Ansprechpartner für die Einwohner und Bindeglied zwischen Bürgern und Verwaltung. Wer die Ortsvorsteher direkt erreichen will, kann das ab sofort unter einheitlichen Mailadressen tun. Die setzen sich zusammen aus ov-stadtteil@homburg.de. Für Zweibrückens Nachbarort Einöd lautet die Mailadresse ab sofort zum Beispiel ov-einoed@homburg.de, für Kirrberg ov-kirrberg@homburg.de. Die Namen der Ortsvorsteher findet man unter homburg.de.