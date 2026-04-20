Von 20. bis 24. April trainiert das taktische Luftwaffengeschwader 33 mit fünf Tornados auf dem Flugplatz in Zweibrücken Starts und Landungen. Dabei üben die Piloten für den Ernstfall: Wenn militärische Flugplätze angegriffen werden, müssen Streitkräfte als Alternative auch auf zivilen Flugplätzen landen können, erklärt die Bundeswehr auf ihrer Homepage. So will die Luftwaffe einerseits flexibel bleiben und sich auch andererseits schwerer angreifbar machen, indem sie sich auf mehrere Standorte, auch zivile Flughäfen, verteilt.

Die Übungen finden daher auf mehreren Flughäfen in Deutschland statt und werden in Militärkreisen „Dispersed Operations“ (Deutsch: Zerstreute Übungen) genannt. Die Soldaten arbeiten während des Trainings eng mit dem zivilen Flughafenbetrieb zusammen. Sie nutzen vorhandene Infrastruktur, koordinieren Abläufe und stellen gleichzeitig den Schutz der eingesetzten Kräfte sicher.

Ausführlicher Bericht folgt.