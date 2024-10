Dass Tanzschulen und -vereine Nachwuchs bekommen, ist nicht mehr so selbstverständlich wie früher. Schließlich werden Jugendliche heutzutage nicht mehr von ihren Eltern regelrecht genötigt, eine Tanzschule zu besuchen. Dementsprechend hat sich auch der Betrieb in den Einrichtungen verändert. Was Tanz-Shows im Fernsehen damit zu tun haben und wie Corona die Nachfrage nach Tanzkursen angekurbelt hat, lesen Sie hier.