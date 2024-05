Anderthalb Wochen nach der großen Flut ging es am Mittwochabend, 29. Mai, im Mittelbacher Ortsbeirat um das Thema Hochwasserschutz im Dorf.

Am 17. Mai war in dem Zweibrücker Vorort die Bickenalb über die Ufer getreten. Häuser, Straßen und Keller wurden überschwemmt. Andreas Reischmann vom Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) sagte im Mittelbacher Ortsrat, er wolle aus den gemachten Erfahrungen lernen.

„Als wir den Termin für unser Treffen hier ausgemacht hatten, da war noch alles in Ordnung“, eröffnete Ortsvorsteher Kurt Dettweiler am Mittwochabend die Ortsbeiratssitzung. „Niemand hat damit gerechnet, dass kurz darauf der Mississippi durch Mittelbach fließt.“ Das Gremium traf sich zur Sitzung nicht im Dorfgemeinschaftshaus, sondern vor Ort auf der Eisvogelbrücke. Dort wurden die Auswirkungen des Dauerregens am 17. Mai besonders deutlich. Videos von Anwohnern zeigen, wie die Bickenalb über die Brücke schwappte und die angrenzende Wiese unter Wasser stand. Dieses ist jetzt abgeflossen; die Schäden vor Ort sind sichtbar. Die Straße ist kaputt, Gärten verwüstet. Die Straße, so versprach Steffen Mannschatz vom UBZ beim Ortstermin, soll „schnellstmöglich“ repariert werden.

Böden waren zuvor schon durchnässt

Mehr als 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, so zitierte Andreas Reischmann Daten von der Wetterstation auf dem Grundschuldach, seien am 17. Mai in Mittelbach niedergegangen. Die Böden, nach den regenreichen Vormonaten eh schon gesättigt, konnten kaum noch Regen aufnehmen. Also floss das Wasser über die Bickenalb ab, diese überschritt ihre Kapazitätsgrenze und trat über die Ufer. Laut Reischmann hat der UBZ in Mittelbach höhere Abflussmengen als beim Hochwasser 1993 gemessen. Der Pegel der Bickenalb blieb aber unter dem damaligen Spitzenwert. Vergleiche seien schwierig: In Mittelbach, Hornbach und Contwig, wo es nur einen Fluss gibt, könnten Pegelstände gerade so noch miteinander verglichen werden. Doch in der Stadt, so Reischmann, „da haben wir ein Loch“. Dort fließen mehrere Gewässer zusammen und lassen die Pegel steigen. „Die Aussage, dass es diesmal schlimmer war als 1993, ist falsch“, konstatierte der Mann vom UBZ.

Falsche Gerüchte um französischen Staudamm

Reischmann ärgert sich über die zahllosen Falschmeldungen in den Sozialen Netzwerken. „Auf Facebook wurde Stuss verbreitet. Es ist ratsam, solche Sachen mit Sinn und Verstand zu filtern und lieber auf die offiziellen Stellen zu hören.“ Die Mittelbacher Ratsmitglieder Anne Bauer (SPD) und Aaron Holaus (FWG) berichteten von Gerüchten, laut derer die Bickenalb auf französischem Terrain angestaut werde und am 17. Mai „die Dämme von den Franzosen geöffnet“ worden seien. „Ich weiß von keiner Stauanlage“, sagte Reischmann. Laut Anwohnern soll sich hingegen ein Gartenzaun eines Anliegers an der Eisvogelbrücke mit angeschwemmten Gras vollgestopft haben; das Wasser habe sich vorm Zaun auf der Wiese gestaut. Erst als der Zaun vor dem Wasserdruck einknickte, sei der Pegel schlagartig gesunken.

Warnsystem wird erneut überarbeitet

Die Starkregen-Warnapp der Stadt hat für den UBZ seinen Dienst im Ernstfall erfüllt. An einigen Stellen sollen die Messgeräte etwas angepasst werden, ebenso die Warnschwellen, also die Pegelstände, ab denen die Starkregen-App ihre Alarmmeldungen an die Bevölkerung rausgibt. Herbert Beckmann (CDU) hält das Warnsystem nur für „die eine Schutzvorrichtung“. Wichtiger sei aber das regelmäßige Reinigen der Gräben. Laut Reischmann säubert der UBZ die Gräben regelmäßig, könne aber nicht immer überall im Einsatz sein. Lob gab es vom UBZ für die Mittel- und Hengstbacher, die im Dauerregen angepackt und die Gräben von Hand freigemacht haben.